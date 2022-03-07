قفزة في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 يسجل 870 جنيهاً

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر في مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الاثنين، بقيمة 5 جنيهات.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر قد ارتفع من 865 جنيها للجرام إلي 870 جنيهاً للجرام، مع استمرار صعود السعر العالمي للمعدن الأصفر لمستويات 1988 دولار.

ونشرت الصحيفة قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

عيار 18 سجل 745 جنيها.

عيار 21 سجل 870 جنيها.

عيار 24 سجل 994 جنيها .

الجنيه الذهب 6960 جنيها.

أوقية الذهب 1988 دولارا.

ولا تزال الحرب الأوكرانية الروسية تلقى بظلالها على الأسواق العالمية، حيث تضطرب حرجة الأسهم والعملات والنفط واصل تسجيل مستويات مرتفعة، في حين سجل الذهب صعود جديد إلي مستويات تقترب من 1988 دولار للأونصة في المعاملات الفورية، وذلك في ظل استمرار الطلب المرتفع على المعدن الأصفر بوصفه ملاذ آمن.