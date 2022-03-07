شكرا لقرائتكم خبر عن السويد: توقعات بأن يبلغ التضخم ذروته بنسبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عدلت مؤسسة الاستشارات الاقتصادية السويدية "نورديا" توقعات التضخم الخاصة بها، حيث تتوقع حاليا أن يبلغ التضخم ذروته بنسبة "تزيد كثيرا عن 5%" خلال الأشهر المقبلة، وأن تتجاوز 4% في المتوسط خلال عام 2022، بحسب ما قاله كبير المحللين، توربيورن إيساكسون.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين بأن توقعات التضخم تعد "حجة قوية للبنك المركزي السويدي /ريكسبانك/، من أجل تشديد السياسة النقدية مبكرا عما كان متوقعا، مع احتمال رفع سعر الفائدة لأول مرة في شهر أيلول/سبتمبر هذا العام".

ومازالت شركة "نورديا" لم تغير توقعاتها بشأن الأسعار، حيث تقول إن البنك يحتفظ "في الوقت الحالي" بوجهة نظره التي تفيد بأن رفع سعر الفائدة لأول مرة "بعيد".