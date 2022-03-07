الاقتصاد

السويد: توقعات بأن يبلغ التضخم ذروته بنسبة

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الدمام - شريف احمد - عدلت مؤسسة الاستشارات الاقتصادية السويدية "نورديا" توقعات التضخم الخاصة بها، حيث تتوقع حاليا أن يبلغ التضخم ذروته بنسبة "تزيد كثيرا عن 5%" خلال الأشهر المقبلة، وأن تتجاوز 4% في المتوسط خلال عام 2022، بحسب ما قاله كبير المحللين، توربيورن إيساكسون.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين بأن توقعات التضخم تعد "حجة قوية للبنك المركزي السويدي /ريكسبانك/، من أجل تشديد السياسة النقدية مبكرا عما كان متوقعا، مع احتمال رفع سعر الفائدة لأول مرة في شهر أيلول/سبتمبر هذا العام".

ومازالت شركة "نورديا" لم تغير توقعاتها بشأن الأسعار، حيث تقول إن البنك يحتفظ "في الوقت الحالي" بوجهة نظره التي تفيد بأن رفع سعر الفائدة لأول مرة "بعيد".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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