شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه السعودي» يناقش الإدارة الشاملة للوصول لمياه عالية الجودة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏تستعرض الجلسة الرابعة ضمن منتدى المياة السعودي ،الإدارة الشاملة لسلسلة الإمداد من أجل الوصول لمياه عالية الجودة والحلول المبتكرة الحديثة، والتي تسهم في أعلى معايير الجودة، وخفض التكاليف إضافة إلى عرض الفرص المتاحة، لتطوير منظومة مراقبة الجودة الحالية للوصول لمنتج عالي الجودة بتكلفة أقل.

افتتح المنتدى أول جلساته بالرياض أمس ويستمر حتى 8 مارس 2022، تحت شعار استدامة المياه مسؤولية الجميع.