شكرا لقرائتكم خبر عن stc تشارك في معرض الدفاع العالمي 2022 بمجموعة من الحلول الرقمية المتطورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك stc الممكن الرقمي الرائد في المملكة، في معرض الدفاع العالمي 2022 المقام بالعاصمة الرياض، عبر مجموعة من الحلول الرقمية والتقنية المساعدة في العمليات الأمنية والعسكرية، حيث تقوم بعرض حلول تقنيات الاتصال المتطورة، والتي تعمل على تأمين قنوات ربط آمنة للعناصر في إدارة العمليات والدعم الفني، إضافة إلى القواعد العسكرية ومناطق الالتحام، كما سيتم عرض مجموعة من الحلول التقنية السيبرانية، ومجموعة من التقنيات الطبية التي تمكن الفرق المتخصصة من أداء مهامها في المستشفيات الميدانية وحالات الطوارئ.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال م. رياض معوض: «تسهم stc في تمكين القطاع الأمني العسكري رقميا بعرض مجموعة من الحلول، واستمرارا للدور الريادي الذي تقوم به المجموعة في تقديم حلول رقمية تسهم في تمكين القطاعات المختلفة، والقطاع العسكري والأمني كأحد أهم القطاعات التي نعمل معها لتحقيق التحول الرقمي والتقني، والذي يتوافق مع تحديات العصر وتطلعات رؤية المملكة 2030».

وتقدم stc حلولا أمنية سيبرانية متعلقة بالـ OT Cyber Security في القطاع العسكري، من خلال استعراض بعض السيناريوهات في اختراق تطبيقات عسكرية، والطرق الصحيحة للتصدي لمثل هذه الهجمات السيبرانية.

كما تستعرض stc خدمات اتصالات متنوعة عبر الأقمار الصناعية، من خلال مركبات الاتصال والتحكم والاتصال الراديوي، وكذلك أجهزة الاتصال الفضائي التكتيكي، محمولة على الظهر تقوم بتأمين اتصال آمن وموثوق بين العناصر العسكرية مع مراكز القيادة والسيطرة من أي مكان حول العالم، للتجاوب مع عمليات المهام الحرجة.

وتعرض stc تقنيات «العيادة الافتراضية»، والتي تقدم استشارات طبية عبر تقنيات الاتصال عن بُعد لرفع مستوى الرعاية الصحية للقطاع العسكري في مختلف مواقع وجوده، بالإضافة إلى استعراض تنفيذ وتوطين حلول الـC5ISR مع أحد الشركاء الإستراتيجيين، وذلك من خلال استغلال الإمكانات المتاحة في stc من اتصالات وبنية تحتية آمنة ومرتبطة بالأمن السيبراني.

يذكر أن معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، يعد معرضا متكاملا؛ حيث يتمحور حول مستقبل صناعة الدفاع عبر استعراض أحدث التطورات التقنية التي توصل لها العالم، لا سيما في مجال توافق العمليات عبر مختلف قطاعات الدفاع.