شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم الإثنين للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، عند سعر 34 جنيها، ويصل السعر للمستهلك بـ38 جنيها، وهذا السعر يختلف من منطقة إلى أخرى، ومن محافظة إلى أخرى.

سعر الأبيض 34 جنيها

سعر الساسو 36 جنيها

كتكوت أبيض 8.5 _ 8.75 جنيه

كتكوت ساسو 4.75 _ 5 جنيهات

أمهات بيضاء 23.5 جنيه.

في سياق متصل، سجلت أسعار البيض استقرارا عند مستويات 54 جنيها للكرتونة من البيض الأبيض أما سعر البيض البلدي وصل 58 جنيها للكرتونة، وسجل سعر البيض الأحمر 55 جنيها.