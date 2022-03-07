شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 115.9مليار دولار.. الصين تسجل فائض تجاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين أن الصين سجلت خلال شباط/فبراير الماضي فائضا تجاريا بقيمة 9ر115 مليار دولار وهو ما يزيد عن توقعات المحللين التي كانت 5ر99 مليار دولار فقط.

وأشارت بيانات إدارة الجمارك الصينية إلى زيادة صادرات الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر16% سنويا في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادتها بنسبة 15% سنويا فقط.

كما زادت الواردات بنسبة 5ر15% سنويا وهو ما يقل عن توقعات المحللين التي كانت 5ر16% سنويا.