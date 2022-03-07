شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العملة المستخدمة فى عالم ميتافيرس الافتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد رموز ميتافيرس "Metaverse tokens"، المستخدمة فى العوالم الافتراضية لشراء أشياء مثل الأرض أو العناصر داخل العالم الافتراضى مثل ملحقات الصورة الرمزية، من بين أفضل المنافسين بين العملات المشفرة لعام 2022.

ووفقا لما ذكره موقع "fortune"، قال شيهان شاندراسيكيرا، مستثمر ملاك ورئيس استراتيجية الضرائب فى CoinTracker: "لديهم إمكانيات هائلة".

تشمل الرموز المميزة Metaverse MANA، المستخدمة داخل منصة Metaverse Decentraland، وSAND، عملة الأرض فى metaverse المعروفة باسم Sandbox.

يمكنك استخدام كل من العملات المشفرة لشراء أرض وعناصر داخل العالم الافتراضى فى منصات metaverse الخاصة بها.

ارتفع كلاهما من حيث القيمة فى نوفمبر بعد أن أعاد فيس بوك تركيز أعماله على إنشاء metaverse، إلى حد تغيير علامته التجارية إلى Meta، وتدفقت أموال جديدة على منصات metaverse المنافسة.

وفقًا لموقع CoinMarketCap، فإن المستثمر الذى اشترى شركة MANA فى عام 2017 سيحصل اليوم على ما يقرب من 12000% عائدا، ففى العام الماضى وحده، قفزت قرابة 4000%، من حوالى 8 سنتات إلى 3.27 دولار.

وفى الوقت نفسه، فإن المستثمر الذى اشترى SAND عند إطلاقها سيحصل اليوم على ما يقرب من 45600% مكاسب.

ولكن منذ بداية العام، انخفضت قيمة كل من الرموز المميزة metaverse، كما هو الحال فى سوق التشفير الأوسع، فانخفض سعر MANA بحوالى 7% مقارنة ببداية العام بينما انخفض سعر SAND بأكثر من 36% عن سعره فى أوائل يناير، لكن الكثيرين ما زالوا يعتبرون أن لديهم إمكانات.