شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الاجتماعي» يدعم 248 مشروعًا في جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم بنك التنمية الاجتماعية، دعمًا لـ 248 مشروعًا بمنطقة جازان خلال العام الماضي 2021م، بإجمالي مبلغ 65 مليون ريال ، ضمن سعي البنك في تمكين أدوات التنمية الاجتماعية وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد والأسر نحو مجتمع حيوي ومُنتج.

وأوضح مدير عام فرع البنك بمنطقة جازان سعود بن بجاد البقمي، أن المشروعات الـ 248 تنوعت لتشمل مشروعات الامتياز التجاري والمشروعات الناشئة والعربات المتنقلة ، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن الدعم المقدم من قبل البنك للمشروعات بشكل عام ومشروعات ريادة الأعمال؛ وبخاصة قطاع المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

وبين أن عدد المشروعات المدعومة بمنطقة جازان بلغت منذ بداية الدعم المخصص لها 1430 مشروعًا بقيمة بلغت 360 مليون ريال، لافتًا النظر إلى دور البنك في نشر ثقافة العمل الحر من خلال إقامة برامج وورش عمل ولقاءات ثقافية متعددة وإبراز النماذج الناجحة من رواد الأعمال والرياديين والرياديات، وتسليط الضوء على تجاربهم الناجحة وأسرار تفوقهم من خلال إقامة ورعاية الجوائز والملتقيات، وكذلك تصميم نماذج واقعية تحاكي الطلب والعرض في السوق واحتياجات ورغبات العملاء وتخوض غمار تجربتها كخطوة أولى لدخول عالم العمل الحر، حيث تم تنفيذ 70 دورة تدريبية خلال العام الماضي استفاد منها 22 ألف متدرب ومتدربة.