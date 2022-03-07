مشروع رواد 2030 يستهدف تخريج 1000 رائدة أعمال خلال المرحلة الأولى

القاهرة - سامية سيد - يستهدف مشروع رواد2030 تخريج 1000 سيدة كرائدات أعمال، وذلك بنهاية المرحلة الأولى خلال عام، وسوف يساهم البرنامج فى تقديم الوعى والموارد لتأسيس المشروعات الناشئة فى مصر. ويعد برنامج رائدات 2030 مسرعة أعمال لدعم المشروعات وتوفير فرص للنساء لإطلاق أعمالهن وتطويرها،

وقد أعلن مشروع رواد 2030 عن فتح باب التقديم لبرنامج رائدات 2030 الذى تم إطلاقه بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ فى يناير الماضى بالتعاون مع انتربرنيل.

والبرنامج لا يستهدف رائدات الأعمال فقط، ولكن أيضا أصحاب المشروعات، حيث يتيح رائدات 2030 تدريبات متقدمة فى عدة مجالات منها نمذجة الأعمال، والتسويق، والتمويل والجوانب القانونية وتطوير الأعمال وغيرها.

والبرنامج له ثلاث مهام رئيسية، هى المساعدة فى زيادة الإنتاجية والربحية، بالإضافة إلى الابتكار للشركات المملوكة للسيدات، فضلا عن تعزيز الوصول لفرص العمل المناسبة والمشروعات للمرأة فى مصر.

وسوف البرنامج يضع المرأة المصرية على الطريق الصحيح لريادة الأعمال، وأن الوعى الذى يقدمه البرنامج للنساء فيما يخص مجال ريادة الأعمال سيساهم فى تغيير طموح المرأة المصرية وسيجعلها أكثر سعيا تجاه الأفكار الجديدة والمبتكرة، كما أن التدريبات التى يتيحها البرنامج والخدمات والأهداف التى يسعى إليها ستساهم بشكل كبير فى إتاحة الفرص للمرأة فى العمل بمجالات مختلفة ومتعددة.