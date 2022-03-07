شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق النسخة الثالثة من برنامج القيادات النسائية الأفريقية.. 14 مارس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار جهود جهود التعاون فى مجال بناء القدرات وتأهيل الكوادر الأفريقية، حيث تبنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبى للوزارة، مجموعة من المبادرات، فى إطار تعزيز توجّه الدولة لتنمية علاقات التعاون مع الدول الأفريقية فى مجال التدريب وبناء القدرات، حيث قام المعهد بتنفيذ برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية، حيث تم تنفيذ نسختين من البرنامج، وسيتم فى 14 مارس إطلاق النسخة الثالثة من برنامج القيادات النسائية الأفريقية بالتعاون بين وزارة الخارجية المصرية بعدد 140 سيدة من 45 دولة أفريقية ومتحدثين من العديد من الهيئات الدولية OECD، كما تم إطلاق مبادرة "رواد المناخ" لدعم قدرات شباب الجامعات بالتعاون مع وزارة البيئة، والمعهد القومى للحوكمة، وذلك فى إطار استضافة مصر لcop 27.، وفقا ما جاء فى تقرير لوزارة التخطيط

وتسعى مصر للانضمام إلى منصة آليات التخطيط والإبلاغ المتكاملة التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA)، والتى تهدف إلى دعم قدرة البلدان الأعضاء على ضمان الاتساق وتحقيق التوافق بين الأهداف التنموية الأممية والقارية من جهة، والخطط والبرامج التنموية الوطنية من جهة أخرى، بالإضافة إلى تطوير دعم قدرة الدول الأعضاء الذاتية على تقييم ورصد التقدم الذى أحرزته تلك الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063، إلى جانب استضافة مصر اجتماع خبراء الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء لتعزيز التعاون بين دول الجنوب فى أفريقيا فى مجال الحوكمة، مؤكدة تقدم مصر فى هذا المجال، مشيرة إلى إعداد مصر تقرير طوعى حول التقدم فى مجال الحوكمة تشارك به فى الآلية الأفريقية لمراجعة الخبراء، ويشارك فى إعداد هذا التقرير مجموعة من الخبراء المستقلين.

وعن دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تحقيق التوافق مع أجندة أفريقيا 2063 للتنمية المستدامة، حيث اضطلعت الوزارة منذ عام 2018، بمهمة تحديث رؤية مصر 2030 بما يتوافق مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، حيث تم ربط كل هدف استراتيجى من الرؤية المُحدّثة مع تطلعات أجندة أفريقيا 2063.