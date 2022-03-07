شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الأسعار تدفع مبيعات الذهب إلى الانخفاض 5 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مختصون عن انخفاض مبيعات الذهب في المملكة بنسبة 5 %، وسط توقعات أن يواصل الذهب الارتفاع، مشيرين إلى أن الأسعار زادت بنحو 30 ريالا للجرام، ما تسبب في الإحجام عن الشراء، خاصة أن الأسعار مرتفعة منذ بداية الجائحة قبل عامين.

وتوقع المختصون أن تشهد حركة المبيعات في الأيام المقبلة انتعاشا بنسبة 10 % نتيجة مواسم الأفراح قبل شهر رمضان، فيما ستشهد الأسعار زيادة تصاعدية.

وقال رئيس لجنة الذهب والمجوهرات سابقا والمستثمر في قطاع الذهب، عبدالغني المهنا: إن أسواق الذهب بالمملكة غير مستقرة حاليا، مشيرا إلى أنه في حال وجود تطورات في الأحداث العالمية فإن الذهب سيصل إلى 2000 دولار للأوقية، و241.125 ألف ريال للكيلو من عيار 24، بينما يصل عيار 21 إلى 240 ريالا للجرام.

وأضاف المهنا: إن سعر جرام الذهب من عيار 21 يصل إلى 208 ريالات، مشيرا إلى أن سوق المملكة مرتبط بالأسواق العالمية.

وأوضح أن أسواق الذهب في المملكة كانت تشهد حركة في المبيعات، إلا أن السوق شهد انخفاضا في المبيعات بنحو 5 % بعد زيادة الأسعار في الأسواق العالمية.

وتوقع المهنا ارتفاعا تصاعديا للمبيعات في أسواق الذهب بالمملكة خلال الفترة المقبلة بنسبة 10 %، خاصة أن السوق مقبل على مواسم من ضمنها مواسم الأفراح قبل شهر رمضان، فيما سيقبل المواطنون على الشراء، فضلا عن الإقبال من دول الخليج للشراء من أسواق الذهب بالمملكة بناء على وضع المعدن الأصفر في السعودية، الذي يعد أكثر ثقة من بعض دول الجوار.

وقال المستثمر في قطاع الذهب بالمنطقة الشرقية، علي الديجاني: إن ارتفاع أسعار الذهب انعكس على السوق السعودي في الشراء خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن الارتفاع طبيعي، خاصة أن الأسعار كانت مرتفعة، والزيادة الحالية في الأسعار طفيفة بنحو 30 ريالا للجرام.

وأوضح أن أسعار المعدن الأصفر مرتفعة منذ بداية جائحة كورونا، مشيرا إلى أن أسواق الذهب ما زالت متأثرة بتداعيات الجائحة حتى الآن.

وارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة الماضية لتصل إلى 1941 دولارا للأوقية، وسط توقعات بزيادة الطلب على شراء المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 (الأكثر تداولا في الأسواق الخليجية) نحو 233.29 ريال، بما يعادل 62.21 دولار، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 213.85 ريال بما يعادل 57.03 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 174.97 ريال، بما يعادل 46.66 دولار، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 في أسواق الصاغة السعودية يوم الجمعة الماضية سعر 136.09 ريال، بما يعادل 36.29 دولار، وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 204.13 ريال، بما يعادل 54.44 دولار.

وسجل سعر أوقية الذهب في السعودية للبيع 7256 ريالا، بما يعادل 1935 دولارا، بينما سجل للشراء 7260 ريالا بما يُعادل 1936 دولارا.