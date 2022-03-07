شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ «الاتصالات»: 15 مليار دولار استثمارات في القطاع خلال 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات د. محمد التميمي، أن المملكة وضعت خارطة طريق للريادة في المجال الرقمي، فمنذ انطلاق رؤية المملكة 2030 قبل خمس سنوات، حققت قفزات نوعية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ استثمرت فيها الحكومة أكثر من 15 مليار دولار نتج عنها العديد من الإنجازات.

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات د. محمد التميمي، وفد المملكة المشارك في أعمال الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2022، المنعقدة خلال الفترة من 1 حتى 9 مارس 2022م، بمدينة جنيف في سويسرا.

ونوه خلال كلمته التي ألقاها أمام الجمعية، بحرص المملكة على دعم تحقيق أهداف قطاع التقييس، لتعزيز آليات تطوير المعايير الدولية لمواكبة التطورات الرقمية المتسارعة، مؤكدا أن المملكة منذ أن أصبحت عضوا في الاتحاد الدولي للاتصالات عام 1949م، وفي مجلسه في عام 1965م، وهي تسخر إمكاناتها وخبراتها البشرية لدعم أنشطته، والمشاركة في محافله المختلفة.

وأشار إلى أن المملكة عازمة على مواصلة جهودها لمساندة الاتحاد واستمرار مواكبته المستجدات والمتغيرات.

يُذكر أن الاجتماع الدوري للجمعية ينعقد كل أربع سنوات لتحديد التوجه العام لقطاع تقييس الاتصالات، وبناء سياساته العامة، وتشكيل لجان الدراسات والموافقة على برنامج عمله للسنوات الأربع المقبلة، فيما تترأس المملكة المجموعة العربية لتقييس الاتصالات، كما تسهم بدورها في أعمال الجمعية عبر ترؤسها العديد من لجان الدراسات، بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي، ومواكبة التطورات المستقبلية في قطاع الاتصالات.