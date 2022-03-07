شكرا لقرائتكم خبر عن 2.054 تريليون ريال مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في يناير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في يناير الماضي بلغت 2.054 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 1 %، مقارنة بـ 2.034 تريليون ريال في ديسمبر 2021، فيما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 14.8 %، مقارنة بـ1.790 تريليون ريال في يناير من العام الماضي.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن «ساما» أن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بلغ في يناير الماضي 1.981 تريليون ريال، مقارنة بـ1.964 تريليون ريال في ديسمبر 2021، مرتفعًا على أساس شهري بنسبة 0.9 %، فيما زاد على أساس سنوي مقارنة بشهر يناير من العام الماضي الذي سجل فيه 1.729 تريليون ريال بنسبة 14.6 %.

وأشارت النشرة إلى أن الائتمان المصرفي في يناير ينقسم إلى قروض وسلف وسحوبات على المكشوف، التي سجلت 1.967 تريليون ريال بزيادة على أساس شهري 0.9 %، مقارنة بـ1.948 تريليون ريال في ديسمبر، إضافة إلى كمبيالات مخصومة بقيمة 14.533 مليار ريال، والتي انخفضت بنسبة 4.2 % على أساس شهري مقارنة بـ15.166 مليار ريال في ديسمبر الماضي.

وأوضحت النشرة أن القروض والسلف والسحوبات على المكشوف ضمن الائتمان المصرفي ارتفعت على أساس سنوي مقارنة بشهر يناير 2021، الذي سجلت فيه 1.717 تريليون ريال، بمقدار 14.6 %، فيما ارتفعت الكمبيالات المخصومة على أساس سنوي بنحو 14.3 %، مقارنة بـ12.715 مليار ريال في يناير من العام الماضي.

وأفادت النشرة بأن الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة سجلت في يناير الماضي 72.610 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 3.8 %، مقارنة بـ69.938 مليار ريال في ديسمبر 2021، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 19.7 %، مقارنة بـ60.635 مليار ريال في يناير من العام الماضي.

وذكرت النشرة أن إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في الربع الأول من العام الماضي بلغ 1.871 تريليون ريال، وفي الربع الثاني 1.933 تريليون ريال، وفي الربع الثالث 1.985 تريليون ريال، مشيرة إلى أن الائتمان المصرفي في الربع الأول بلغ 1.806 تريليون ريال، وبالربع الثاني 1.864 تريليون ريال، وفي الربع الثالث 1.964 تريليون ريال.

ووفقًا للنشرة فإن الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة بالربع الأول من 2021 بلغت نحو 64.827 مليار ريال، وفي الربع الثاني 69.419 مليار ريال، وفي الربع الثالث 68.168 مليار ريال.