شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، أمس، مرتفعًا 47.91 نقطة ليقفل عند مستوى 12804.22 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 11.2 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 276 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 144 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 59 شركة على تراجع.

وارتفع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 0.8 %، والمواد الأساسية بنسبة 3.3 %، فيما انخفض البنوك بنسبة 1.03 %، والاتصالات بنسبة 0.6 %.

وأنهى مؤشر الأسهم الموازية (نمو) التعاملات منخفضًا 14.56 نقطة ليقفل عند مستوى 24752.46 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 89 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 4158 صفقة.