شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حجم مبيعات الأراضى فى عالم ميتافيرس الافتراضى.. وكيف تشترى الأصول به؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد العقارات فى ميتافيرس Metaverse الآن من بين أكثر العقارات شهرة التى يمكن للناس شراؤها، حيث وصلت مبيعات الأراضى الافتراضية فى عام 2021 إلى 500 مليون دولار، مع بيع ما تكلفته تقرب من 85 مليون دولار فى يناير 2022 وحده، وتشير التقديرات إلى أن مبيعات العقارات فى Metaverse قد تصل إلى ما يقرب من 1 مليار دولار فى عام 2022، مما يجعلها فئة أصول يجب مراقبتها من جانب المستثمرين فى جميع أنحاء العالم.

ووفقا لما ذكره موقع " xrtoday"، فإنه من خلال شراء الأراضى الرقمية، يمكنك كسب ميزة الوصول المبكر إلى ما يعد بأن يكون قطاعًا سريع الحركة وعالى النمو.

وتعد ميتافيرس عبارة عن منصة افتراضية ثلاثية الأبعاد حيث يمكن للمستخدمين التفاعل مع بعضهم البعض، والكائنات الرقمية، والأفاتار المدعومة بالذكاء الاصطناعى بطريقة واقعية وطبيعية للغاية.

وتعد منصة الاتصالات المكانية قابلة للتشغيل البينى أيضًا، مما يعنى أنه يمكن للمستخدمين التنقل بين العوالم الافتراضية ويمكن أن تتعايش الأنظمة الأساسية المختلفة فى بيئة واحدة، مما يسمح للألعاب الافتراضية والمساحات التعاونية بالتواجد معا.

كما يتم إضفاء الطابع الديمقراطى على metaverse ولا تملكه منظمة أو شخص أو كيان واحد، ويمكن لأى شخص الاستثمار فيه والاستفادة من المساحة والتقنيات والبيئات المتاحة.

كما أنه لتحقيق هذه القدرات، يعتمد Metaverse على تقنيات مثل الواقع الافتراضى والمُعزز والمختلط (VR / AR / MR) بالإضافة إلى blockchain والذكاء الاصطناعى (AI) و5G والحوسبة السحابية.

كما أن لديها القدرة على أن تصبح نسخة طبق الأصل افتراضية لعالمنا المادى، حيث يمكن لمستخدمى Metaverse الاعتماد على البيئات الافتراضية لاستثمار السلع والخدمات وكسب الأرباح.

تتمثل إحدى الطرق الشائعة للقيام بذلك فى شراء أرض فى Metaverse، حيث يمكن للمشترين أو المستأجرين تطوير عقارات يتم تحويلها إلى نقود.

يُطلق على مخططات العقارات الفردية من Metaverse اسم "الطرود" الافتراضية، وهى عبارة عن كتل من الفضاء ثلاثى الأبعاد حيث يمكن للمطورين تركيب الكائنات وتصميم عوالم الواقع الافتراضى وتراكب الخبرات وبناء التفاعلات.

كيف تشترى أرض فى Metaverse؟

إذا كنت مهتمًا بشراء عقارات فى Metaverse، فهناك ثلاثة خيارات يجب مراعاتها:

1. تحدث مع وسيط عقارات ميتافيرس

تمتلك Metaverse صناعة العقارات الخاصة بها، مع مزودى الرهن العقارى والوسطاء والوكلاء المتخصصين فى هذا المجال.

2. استكشاف الرهن العقارى ميسور التكلفة

أما الخيار الثانى فهو استكشاف الرهن العقارى من Metaverse، والذى يمكن أن يكون فى متناول المشترين العاديين، وتعد الرهون العقارية Metaverse هى فكرة ناشئة ولا يوجد سوى عدد قليل من الشركات التى تقدم هذه التسهيلات.

تعد Terra Zero هو أحد المزودين فى السوق الذين يقدمون للمستخدمين شراء الأراضى على منصات ميتافيرس مثل Decentraland وSomnium وThe Sandbox وSolana Portals.

3. شراء الأراضى مباشرة باستخدام العملة المشفرة

هذه هى الطريقة الأكثر مباشرة لشراء الأراضى فى Metaverse وهى الأنسب للمشتريات الصغيرة وبأسعار معقولة، ولإجراء عمليات شراء، يمكن للعملاء:

• قم بزيارة سوق العقارات على منصة Metaverse التى تختارها، سيكون هذا مشابهًا لأسواق التطبيقات لمنصات البرامج.

• تسجيل الدخول، والنظر فى موقع وتصميم الأرض، ومقارنة الأسعار، والوصول إلى القائمة المختصرة الخاصة بك.

• قم بإعداد محفظة رقمية متوافقة مع عقار Metaverse المحدد، وعلى سبيل المثال، لا يمكن شراء الأرض فى Decentraland إلا من خلال رمز مميز يسمى MANA، وتحتاج إلى محفظة تدعم المعاملة.

• اربط محفظتك الرقمية بحساب Metaverse وتأكد من أنها تحتوى على النوع المحدد من التشفير المطلوب.

• اضغط على زر الشراء أو الشراء لتحويل مبلغ العملة المشفرة مقابل NFT العقاري.

• يمكنك العمل مع شركة مثل Metaverse Properties كخطوة أخيرة، لإدارة وتطوير العقارات الافتراضية الخاصة بك لتحقيق أرباح أفضل.

كما أن الخطوات متشابهة إذا اخترت الرهن العقارى، والفرق الوحيد هو أن مزود الرهن العقارى سيحتفظ بحقوق الملكية الكاملة للأرض NFT حتى تقوم بسدادها، ولكن يمكنك إدارة وتطوير العقار خلال هذه الفترة.