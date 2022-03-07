شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر تحرر 134 محضر ضبط وتهرب جمركى خلال فبراير الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر والفروع برئاسة محمد المغربى مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى (التزام تجارى) بالإشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسه العميد سامح دسوقى ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد حسام أبوالمعالى من ضبط وتحرير 134 محضر ضبط وتهرب جمركي البضائع متنوعة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وذلك بمحال تجاريه بالأقصر وأسيوط وسوهاج وأكمنه متفرقه ( كمين منشاه العمارى – البغدادي - القرنة بالأقصر - ونقطه التفتيش الأمنية ببهجوره نجع حمادي - أسيوط ) .

وتشكلت لجان الضبط من محمد الليثى وعبد الجواد حمام ومنتصر محمدين ورومانى حنا وعلى علام ومحمد عبدالله وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وأحمد صابر وحسن أحمد حسن مفتشى إدارة المكافحة ومن مباحث الضرائب والرسوم العقيد وائل عبدالرحمن والرائد أحمد المغربى والرائد على طاهر والمقدم محمد عبدالكريم وأمناء الشرطة (جابر العزب - شحات عبدالنعيم - عامر عبد الوهاب - أحمد حسن ) وقوة من رجال الشرطة السريين .

وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن سيارات ( 9 سيارات معاقين ) و قطع غيار سيارات وقطع غيار دراجات نارية وهواتف محمولة وأدوات كهربائية وأدوات صحية وأدوات تجميل وأدوت منزلية ومبردات مياة ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات ومستحضرات تجميل وملابس.

وجميع المضبوطات مستورده وغير مصحوبه بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ، وبلغت قيمة المضبوطات مليون و 10 آلاف و770 جنيها، وتم التصالح في أغلبية المحاضر وسداد 503 ألف و776 جنيها على ذمة قبول التصالح بعد إخطار عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والاستاذ وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .