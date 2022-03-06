أخبار البورصة اليوم الأحد 6-3-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 6-3-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 708.566 مليار جنيه.



إيقاف التداول 7 أسهم إيقاف التداول 7 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، اودن للاستثمار المالية، اودن للاستثمار والتنمية، نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، شارم دريمز للاستثمار السياحي، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.



البورصة تخسر 6.9 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 708.566 مليار جنيه. البورصة تخسر 6.9 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 708.566 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 261.8 مليون ورقة مالية بقيمة 763.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.3 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.21%، والعرب على 10.14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 12.5 مليون جنيه، 84.5 ألف جنيه، 87.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 10.8 مليون جنيه، 47.7 مليون جنيه، 41.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.87%، ليغلق عند مستوى 11094 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1925 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 13489 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 4378 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 1911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2896 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4709 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1166 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 450 ألف سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 450 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن شرق الدلتا، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، مصر لصناعة الكيماويات، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، جدوى للتنمية الصناعية، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، العبور للاستثمار العقاري، المصرية للمنتجعات السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 352 ألف سهم، 572 سهم، 12210 سهم، 18214 سهم، 2378 سهم، 300 سهم، 320 ألف سهم، 1000 سهم، 5 آلاف سهم، 249.3 ألف سهم، 38.5 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 64 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركات مستشفى النزهة الدولي، شركة مستشفى كليوباترا، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 200 سهم، 5.01 مليون سهم، 17.8 مليون سهم، على التوالي.





أسهم خزينة أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، مجموعة مستشفيات كليوباترا، مصر بني سويف للأسمنت، شراء الأولى 929.3 ألف سهم خزينة، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.38%، شراء الثانية 53.7 ألف سهم وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بجوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.24% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة 1.2 مليون سهم، شراء الشركة الرابعة 38.6 ألف سهم وبذلك يصل إجمالي 2.3 مليون سهم.





نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة غاز مصر صافي أرباح 165.8 مليون جنيه خلال عام 2021 مقابل 84.6 مليون جنيه خلال عام 2020، وبلغت الأصول الثابتة 415 مليون جنيه مقابل 383 مليون جنيه، وبلغت قيمة المخزون 1.053 مليار جنيه مقارنة مع 1.466 مليار جنيه.

وحققت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال)، إيرادات بلغت 594.3 مليون جنيه خلال عام 2021 بمعدل نمو سنوي 38%، بفضل نمو نتائج جميع المجالات العلاجية التي تعمل بها الشركة باستثناء المطهرات، وبلغ صافي الربح 178.7 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي 32%.

كما حققت شركة بلتون المالية القابضة، إجمالي إيرادات بلغت 351.7 مليون جنيه خلال عام 2021 مقابل 276.7 مليون جنيه خلال عام 2020، وبلغت صافي الخسائر 132.4 مليون جنيه مقارنة مع 169.8 مليون جنيه، نوهت الشركة إلى أنها قامت بتكوين مخصص عملاء بمبلغ 554.2 مليون جنيه نظرًا للتراجعات الحادة التي مرت بها البورصة المصرية.





جي بي أوتو قالت شركة جي بي أوتو، إن مجلس إدارة الشركة وافق على إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية.