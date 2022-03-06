شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 6-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 4-3-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 708.566 مليار جنيه.

إيقاف التداول 7 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، اودن للاستثمار المالية، اودن للاستثمار والتنمية، نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، شارم دريمز للاستثمار السياحي، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية. إيقاف التداول 7 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، اودن للاستثمار المالية، اودن للاستثمار والتنمية، نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، شارم دريمز للاستثمار السياحي، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 6.9 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 708.566 مليار جنيه. البورصة تخسر 6.9 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 708.566 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 261.8 مليون ورقة مالية بقيمة 763.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.3 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.21%، والعرب على 10.14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 12.5 مليون جنيه، 84.5 ألف جنيه، 87.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 10.8 مليون جنيه، 47.7 مليون جنيه، 41.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.87%، ليغلق عند مستوى 11094 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1925 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 13489 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 4378 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 1911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2896 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4709 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1166 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- اودن للاستثمار المالية بسعر إغلاق 0.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 1.714 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.94%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 9.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.35%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 0.279 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.41%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 12.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.68%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 2.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.44%.

- حق اكتتاب شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير-1 بسعر إغلاق 0.863 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4%.

- المصرية للاتصالات بسعر إغلاق 18.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.98%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 3.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.88%.

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بسعر إغلاق 8.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.66%.