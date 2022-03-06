شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 3 قطاعات بالبورصة في جلسة الأحد على رأسها السياحة بنسبة 3.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفعت 3 قطاعات وهم السياحة والترفيه، والموارد الأساسية، والتجارة والموزعون بنسبة 3.6%، 1.5%، 0.5%، على التوالي، فيما تراجع 12 قطاعًا على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.2%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.5%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.4%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والأدوية والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.3%.

وهبط قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.2%، وانخفض قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1%، ونزل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.6%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.5%، كما تراجع قطاعي الطاقة والخدمات المساندة ومودا البناء بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.01%.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 708.566 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 261.8 مليون ورقة مالية بقيمة 763.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.3 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.21%، والعرب على 10.14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 12.5 مليون جنيه، 84.5 ألف جنيه، 87.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 10.8 مليون جنيه، 47.7 مليون جنيه، 41.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.87%، ليغلق عند مستوى 11094 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1925 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 13489 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 4378 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 1911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2896 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4709 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1166 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.