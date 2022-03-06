شكرا لقرائتكم خبر عن المسؤولون التنفيذيون في أرامكو السعودية يتحدثون في مؤتمر أسبوع سيرا للطاقة 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك المسؤولين التنفيذيين في أرامكو السعودية جنبًا إلى جنب مع قادة آخرين في صناعة الطاقة في مؤتمر أسبوع سيرا للطاقة السنوي، المقرر انعقاده خلال الفترة من 4 إلى 8 شعبان 1443هـ الموافق 7 إلى 11 مارس 2022، في فندق هيلتون أمريكاز - هيوستن، في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسيجمع حدث هذا العام أبرز المفكرين وقادة الصناعة وصانعي السياسات للتعامل مع وتيرة التغيير في مجالات الطاقة والمناخ والابتكار.

وسيعزز شعار المؤتمر"وتيرة التغيير: الطاقة والمناخ والابتكار"، التوغل في مستقبل الطاقة من أجل إيجاد فهمٍ أفضل لتحوّل الطاقة على صعيد الإستراتيجيات، والسياسات، والاستثمار، والتقنيات، والأسواق.

وسيناقش المسؤولون التنفيذيون في أرامكو السعودية الرؤى حول اتجاهات الصناعة وتطوّرها، لا سيّما حول التقنيات الحالية والناشئة التي تشكل تحوّل النفط والغاز نحو مستقبل أكثر استدامة.

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