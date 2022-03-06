سابك تدعم قاعدة تصنيع محلية لتطوير المحتوى المحلي في البتروكيماويات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح نائب الرئيس لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال في سابك عبدالله العريفي أن وحدة المحتوى المحلي بالشركة أطلقت عددا من المشاريع الاستراتيجية المشتركة التي تضيف القيمة من خلال تطبيق التقنيات والمعرفة والأنظمة والعمليات ذات المستوى العالمي، من خلال شركة نساند للاستثمار، أسهمت في بناء شراكات مع الشركات العالمية الرائدة في مجالات صناعية عدة بما يتوافق مع الاستراتيجية الصناعية الوطنية، وهو ما يعزز بناء أسس راسخة للمستقبل.

وأضاف أن «ذلك يأتي في إطار متابعة مسيرتنا في المستقبل، سنواصل اتباع نهج شامل يدعم تطوير قاعدة تصنيع مستدامة، كما سنقدم الدعم للصناعات المحلية وتحفيز الابتكار من أجل توفير فرص وظيفية أفضل»، مشيرا إلى أن التصنيع له دور محوري في أي اقتصاد مزدهر؛ فهو يعزز الابتكار ويوفر وظائف قيمة ويقلل الاعتماد على الواردات.

ولفت إلى أن المملكة تعمل على تطوير الصناعات التحويلية عالية القيمة، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% في 2016م إلى 65% بحلول 2030.

وتسهم شركة سابك - بوصفها شركة رائدة في مجال البتروكيمياويات ومقرها الرياض - في تحويل هذه الرؤية إلى واقع، من خلال مبادرتها الوطنية ومحركها للتوطين (نساند)، والتي تعتمد مبادرتها على نهج منظم يهدف لتطوير المحتوى المحلي من خلال زيادة نسبة توطين المواد والخدمات، وتوفير فرص أعمال في مجال الصناعات التحويلية، وتطوير القوى العاملة وقدرات ريادة الأعمال، ودعم الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.

وأفاد بأن تأسيس منظومة «نساند» جاء من أجل تطوير قطاع التصنيع في المملكة، وتشكل هذه المنظومة واجهة قوية يمكن من خلالها تعزيز جهود التوطين والمشاركات الاستراتيجية وتحفيز الصناعة. وتعتمد أنشطتها على أسس قوية موزعة على 4 ركائز.

الركائز الأربع:

