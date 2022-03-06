شكرا لقرائتكم خبر سابك تدعم قاعدة تصنيع محلية لتطوير المحتوى المحلي في البتروكيماويات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف أن «ذلك يأتي في إطار متابعة مسيرتنا في المستقبل، سنواصل اتباع نهج شامل يدعم تطوير قاعدة تصنيع مستدامة، كما سنقدم الدعم للصناعات المحلية وتحفيز الابتكار من أجل توفير فرص وظيفية أفضل»، مشيرا إلى أن التصنيع له دور محوري في أي اقتصاد مزدهر؛ فهو يعزز الابتكار ويوفر وظائف قيمة ويقلل الاعتماد على الواردات.
ولفت إلى أن المملكة تعمل على تطوير الصناعات التحويلية عالية القيمة، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% في 2016م إلى 65% بحلول 2030.
وتسهم شركة سابك - بوصفها شركة رائدة في مجال البتروكيمياويات ومقرها الرياض - في تحويل هذه الرؤية إلى واقع، من خلال مبادرتها الوطنية ومحركها للتوطين (نساند)، والتي تعتمد مبادرتها على نهج منظم يهدف لتطوير المحتوى المحلي من خلال زيادة نسبة توطين المواد والخدمات، وتوفير فرص أعمال في مجال الصناعات التحويلية، وتطوير القوى العاملة وقدرات ريادة الأعمال، ودعم الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.
وأفاد بأن تأسيس منظومة «نساند» جاء من أجل تطوير قطاع التصنيع في المملكة، وتشكل هذه المنظومة واجهة قوية يمكن من خلالها تعزيز جهود التوطين والمشاركات الاستراتيجية وتحفيز الصناعة. وتعتمد أنشطتها على أسس قوية موزعة على 4 ركائز.
الركائز الأربع:
- الركيزة الأولى «انتماء»، وهي منصة تمكن المستثمرين من استكشاف الفرص الاستثمارية ذات الصلة في المملكة واختبار، مدى جدواها وجاذبيتها. وتحقق ذلك من خلال بوابة الكترونية تسهل للمستثمرين تسجيل فرص الأعمال وتلقيها وتحليلها بسهولة.
- الركيزة الثانية «داعم»، وتعمل على توفير حزم الدعم للمستثمرين المسجلين، ويشمل ذلك تلقي دعم من سابك من خلال توفير المواد الخام والتقنيات والدعم الفني، وتطوير قدرات القوى العاملة وأنواع أخرى من الدعم التنظيمي، مثل تسهيل الاتصالات مع الجهات التنظيمية.
- الركيزة الثالثة «تسهيل»، الحصول على التمويل عبر توفر مصادر التمويل المباشر وغير المباشر لفرص الاستثمار المحتملة، من خلال شركة نساند للاستثمار وشركاء سابك وأذرع الاستثمار المساهمة.
- الركيزة الرابعة «مؤهل»، وتسهم بدور فعال في تطوير القدرات الفنية والقيادية لرأس المال البشري في المملكة، مما يؤدي إلى توفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر سابك تدعم قاعدة تصنيع محلية لتطوير المحتوى المحلي في البتروكيماويات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.