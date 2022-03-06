الاقتصاد

تحالف «توزيع» يحقق الإغلاق المالي لمشاريع محطات المدينة وبريدة وتبوك

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- بواسطة أيمن الوشواش - كشفت شركتا أميانتيت العربية السعودية «أميانتيت»، والسعودية للخدمات الصناعية «سيسكو»، أن التحالف الذي تتشارك فيه شركة «توزيع» بنسبة 35% مع شركة أكسيونا الإسبانية بنسبة 35% وشركة تماسك بنسبة 30%، حقق الإغلاق المالي لإنشاء محطة مستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في كل من المدينة المنورة وتبوك وبريدة.

وأوضحت الشركتان في بيانين لهما على «تداول»، أنه تمت عمليات تمويل هذا المشروع، بإجمالي تكاليف 1.4 مليار ريال للمحطتين في تبوك وبريدة، وبإجمالي تكاليف 966 مليون ريال لمحطة المدينة المنورة، وذلك من خلال تمويل بنوك محلية.

وأفادتا بأن التحالف نجح كذلك في تأسيس 3 شركات سعودية، والتي ستدير وتشغل المحطات بعد البناء، ولمدة 25 عاما.

وتمتلك كل من «سيسكو» وأميانتيت 50% من رأسمال شركة «توزيع» البالغ 146 مليون ريال.

محطة المدينة المنورة


  • تعالج في المرحلة الأولى 200 ألف م3 في اليوم
  • الانتهاء من بناء المحطة وبدء التشغيل في الربع الرابع 2024
  • تبدأ المرحلة الثانية عند تجاوز السعة التشغيلية في المحطة معدلات الاستخدام
  • سيضاف لقدرتها الاستيعابية 175 ألف م3 أخرى في اليوم ضمن خططها التوسعية

محطة تبوك


  • تعالج 90 ألف م3 في اليوم
  • الانتهاء من بناء المحطة وبدء التشغيل في الربع الثالث 2024

محطة بريدة


  • تعالج 150 ألف م3 في اليوم
  • الانتهاء من بناء المحطة وبدء التشغيل في الربع الثالث 2024

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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