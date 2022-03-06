تحالف «توزيع» يحقق الإغلاق المالي لمشاريع محطات المدينة وبريدة وتبوك

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وأوضحت الشركتان في بيانين لهما على «تداول»، أنه تمت عمليات تمويل هذا المشروع، بإجمالي تكاليف 1.4 مليار ريال للمحطتين في تبوك وبريدة، وبإجمالي تكاليف 966 مليون ريال لمحطة المدينة المنورة، وذلك من خلال تمويل بنوك محلية.
وأفادتا بأن التحالف نجح كذلك في تأسيس 3 شركات سعودية، والتي ستدير وتشغل المحطات بعد البناء، ولمدة 25 عاما.
وتمتلك كل من «سيسكو» وأميانتيت 50% من رأسمال شركة «توزيع» البالغ 146 مليون ريال.
محطة المدينة المنورة
- تعالج في المرحلة الأولى 200 ألف م3 في اليوم
- الانتهاء من بناء المحطة وبدء التشغيل في الربع الرابع 2024
- تبدأ المرحلة الثانية عند تجاوز السعة التشغيلية في المحطة معدلات الاستخدام
- سيضاف لقدرتها الاستيعابية 175 ألف م3 أخرى في اليوم ضمن خططها التوسعية
محطة تبوك
- تعالج 90 ألف م3 في اليوم
- الانتهاء من بناء المحطة وبدء التشغيل في الربع الثالث 2024
محطة بريدة
- تعالج 150 ألف م3 في اليوم
- الانتهاء من بناء المحطة وبدء التشغيل في الربع الثالث 2024
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