شكرا لقرائتكم خبر تحالف «توزيع» يحقق الإغلاق المالي لمشاريع محطات المدينة وبريدة وتبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت شركتا أميانتيت العربية السعودية «أميانتيت»، والسعودية للخدمات الصناعية «سيسكو»، أن التحالف الذي تتشارك فيه شركة «توزيع» بنسبة 35% مع شركة أكسيونا الإسبانية بنسبة 35% وشركة تماسك بنسبة 30%، حقق الإغلاق المالي لإنشاء محطة مستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في كل من المدينة المنورة وتبوك وبريدة.

وأوضحت الشركتان في بيانين لهما على «تداول»، أنه تمت عمليات تمويل هذا المشروع، بإجمالي تكاليف 1.4 مليار ريال للمحطتين في تبوك وبريدة، وبإجمالي تكاليف 966 مليون ريال لمحطة المدينة المنورة، وذلك من خلال تمويل بنوك محلية.

وأفادتا بأن التحالف نجح كذلك في تأسيس 3 شركات سعودية، والتي ستدير وتشغل المحطات بعد البناء، ولمدة 25 عاما.

وتمتلك كل من «سيسكو» وأميانتيت 50% من رأسمال شركة «توزيع» البالغ 146 مليون ريال.

محطة المدينة المنورة







تعالج في المرحلة الأولى 200 ألف م3 في اليوم



الانتهاء من بناء المحطة وبدء التشغيل في الربع الرابع 2024



تبدأ المرحلة الثانية عند تجاوز السعة التشغيلية في المحطة معدلات الاستخدام



سيضاف لقدرتها الاستيعابية 175 ألف م3 أخرى في اليوم ضمن خططها التوسعية



محطة تبوك





تعالج 90 ألف م3 في اليوم



الانتهاء من بناء المحطة وبدء التشغيل في الربع الثالث 2024



محطة بريدة