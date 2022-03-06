بنك التنمية يدعم 248 مشروعا في جازان بـ65 مليونا

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وأوضح مدير عام فرع البنك بمنطقة جازان سعود البقمي، أن المشروعات الـ248 تنوعت لتشمل مشروعات الامتياز التجاري والمشروعات الناشئة والعربات المتنقلة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن الدعم المقدم من قبل البنك للمشروعات بشكل عام ومشروعات ريادة الأعمال؛ خاصة قطاع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
وبين أن عدد المشروعات المدعومة بمنطقة جازان بلغت منذ بداية الدعم المخصص لها 1430 مشروعا بقيمة بلغت 360 مليون ريال، لافتا إلى دور البنك في نشر ثقافة العمل الحر من خلال إقامة برامج وورش عمل ولقاءات ثقافية عدة، وإبراز النماذج الناجحة من رواد الأعمال والرياديين والرياديات، وتسليط الضوء على تجاربهم الناجحة وأسرار تفوقهم، من خلال إقامة ورعاية الجوائز والملتقيات، وكذلك تصميم نماذج واقعية تحاكي الطلب والعرض في السوق واحتياجات ورغبات العملاء، وتخوض غمار تجربتها كخطوة أولى لدخول عالم العمل الحر، حيث تم تنفيذ 70 دورة تدريبية خلال العام الماضي استفاد منها 22 ألف متدرب ومتدربة.
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