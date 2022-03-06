«منشآت» و«كاكست» تدشنان بوابة الابتكار التجاري الوطنية

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وانطلق الملتقى الذي سيستمر يومين، بكلمتين من «منشآت» و»كاكست»، تناولتا أهمية التعاون في خلق منظومة وطنية من مختلف القطاعات لدعم تأسيس ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة على الابتكار والتقنية.
وتضمن الملتقى ثلاث محاضرات علمية، أقيمت الأولى تحت عنوان «كيفية صناعة منظومة ابتكار تجاري» قدمها المدير العام للإدارة العامة للابتكار في «منشآت» عبدالمجيد العمراني، فيما أقيمت الثانية تحت عنوان «فروقات هذه المنشآت عن غيرها» قدمها المستثمر الجريء المتخصص بالمنشآت الابتكارية وليد البلاع، أما المحاضرة الثالثة، فأقيمت تحت عنوان «سر نجاح منظومة الابتكار التجاري الخاصة بوادي السليكون بأمريكا» قدمتها الخبيرة الأمريكية ميشيل ماسينا.
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