التحلية تنقل خبراتها في توطين التقنيات لـ120 جهة حكومية

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واستعرضت المؤسسة مبادراتها في توطين صناعة التحلية وتنمية المحتوى المحلي في أعمالها ومشترياتها، والنماذج والآليات التي تنتهجها في ذلك، وإسهامها في دعم الاقتصاد الوطني للمملكة وتعزيز مشاركتها مع القطاع الخاص.
وعرضت خلال اللقاء المبادرات التي قامت بها لتمتين سلاسل الإمداد والاستفادة منها، وأبرزت جهودها في توطين التقنيات، ومبادراتها في توطين «أغشية التناضح العكسي»، وتفعيل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، مؤكدة وصولها إلى ما نسبته 50% من المحتوى المحلي في 2021، مؤكدة أنها ماضية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومواصلة خطواتها لاستكمال «توطين صناعة التحلية» تماشيا مع مكانة المملكة بصفتها رائدة عالمية لهذه الصناعة الاستراتيجية الحيوية التي تعزز أمن إمدادات المياه وموثوقيتها.
أبرز جهود التحلية في توطين التقنيات
- أغشية التناضح العكسي
- صناعة التحلية
- تقنية صفر رجيع ملحي
- المحطات المتنقلة الابتكارية
- معارف صناعة التحلية
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