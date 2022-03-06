شكرا لقرائتكم خبر 13.7 % متوسط تحسن تحميل الإنترنت المتنقل في المملكة بالربع الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في المملكة 169.52 ميجابت في الثانية، للربع الأخير من العام 2021، بنسبة تحسن تقدر بـ 13.73 %، مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، فيما بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت الثابت 104.19 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تقدر بـ 3.89%؛ بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2021.

وأشارت الهيئة في تقرير «مقياس» الربعي، إلى تصدر شركة الاتصالات السعودية STC لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل متوسط سرعة يبلغ 176.81 ميجابت في الثانية، مسجلة نسبة تحسن تصل إلى 8.91% مقارنة بالربع الثالث من العام 2021.

فيما تصدرت شركة «زين» قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة الإنترنت الثابت بسرعة تحميل تبلغ 164.59 ميجابت في الثانية، مسجلة نسبة تحسن تصل إلى 6.57% مقارنة بأدائها في الربع الثالث من العام 2021.

وعلى صعيد انتشار شبكات الجيل الخامس، فقد أظهر التقرير بلوغ عدد المدن والمحافظات المغطاة بخدمات الجيل الخامس 84 مدينة ومحافظة في مختلف أنحاء المملكة، بمتوسط سرعة للجيل الخامس المتنقل يصل لـ 368.69 ميجابت مسجلا تحسنا بنسبة 0.26% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021.

واستعرض التقرير قائمة ترتيب مقدمي الخدمات من حيث تسجيل سرعة الوصول لمحتوى تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في المملكة: (فيس بوك، وانستقرام، وتويتر، وسناب شات)، حيث سجلت شركة «موبايلي» أسرع زمن وصول لتطبيقي سناب شات وتويتر، فيما اشتركت شركات الاتصالات السعودية وموبايلي وزين في سرعة زمن الوصول لتطبيقي فيس بوك وانستقرام، بينما سجلت شركة زين أفضل أداء بين مقدمي الخدمات فيما يخص جودة بث الفيديو «يوتيوب» عبر الألياف الضوئية.

وتصدرت شركة «زين» قائمة سرعة الوصول لتطبيقي (ويبكس، مايكروسوفت تيمز)، فيما تقاسمت الصدارة مع شركة الاتصالات السعودية في سرعة الوصول في تطبيق (زوم)، في الوقت الذي سجلت فيه شركة موبايلي أفضل سرعة وصول لبرنامج (جوجل ميت).

ويكشف التقرير الربعي عن متوسط سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة، ويقارن بين سرعات التحميل والرفع لدى مقدمي الخدمة، ويتضمن مؤشرات نشر وأداء شبكات الجيل الخامس، إضافة إلى تصنيف مقدمي الخدمة في كل منطقة من مناطق المملكة، وأهم البيانات المتعلقة بتطبيقات التواصل الاجتماعي والاجتماعات المرئية الأكثر استخداما.

وتسعى هيئة الاتصالات، من خلال نشر تقرير «مقياس» بشكل ربعي إلى تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

سرعة التحميل في المملكة (الربع الرابع 2021)

الإنترنت المتنقل

169.52 ميجابت في الثانية

13.73 % مقارنة بالربع الثالث

الإنترنت الثابت

104.19 ميجابت في الثانية

3.89 % مقارنة بالربع الثالث

أفضل الشركات أداء (الربع الرابع 2021)

الإنترنت المتنقل

الاتصالات السعودية STC

176.81 ميجابت في الثانية

8.91 % مقارنة بالربع الثالث

الإنترنت الثابت

زين السعودية

164.59 ميجابت في الثانية

6.57 % مقارنة بالربع الثالث

شبكات الجيل الخامس

(الربع الرابع 2021)

