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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، رأس وفد المملكة المشارك في أعمال الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2022 المنعقدة خلال الفترة من 1 حتى 9 مارس 2022 بمدينة جنيف في سويسرا.

وأوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات -خلال كلمته التي ألقاها أمام الجمعية- أن المملكة وضعت خارطة طريق للريادة في المجال الرقمي؛ فمنذ انطلاق رؤية المملكة 2030 قبل خمس سنوات حققت قفزات نوعية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ استثمرت فيها الحكومة أكثر من 15 مليار دولار نتج عنها العديد من الإنجازات.محافظ هيئةالاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، رأس وفد المملكة المشارك في أعمال الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2022 المنعقدة خلال الفترة من 1 حتى 9 مارس 2022 بمدينة جنيف في سويسرا.

وأوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات -خلال كلمته التي ألقاها أمام الجمعية- أن المملكة وضعت خارطة طريق للريادة في المجال الرقمي؛ فمنذ انطلاق رؤية المملكة 2030 قبل خمس سنوات حققت قفزات نوعية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ استثمرت فيها الحكومة أكثر من 15 مليار دولار نتج عنها العديد من الإنجازات.