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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة التجارة شهرت بمواطنين اثنين ومقيم من الجنسية السورية بعد صدور حكم قضائي نهائي ضدهم نتيجة تورطهم في ارتكاب جريمة التستر التجاري في قطاع المقاولات بمدينة الدمام. وتعود تفاصيل القضية لضبط الوزارة جريمة التستر لمنشأة مقاولات، تبين أثناء مباشرتها توريط المتستر الأول لوالده مستخدما سجل والده التجاري في تمكين المقيم من أنشطة المقاولات وبيع مواد البناء. واتضح تولي المقيم الإشراف على مشاريع وأعمال المنشأة، وجلب العقود وتحصيل الإيرادات، وتحويل الأموال خارج المملكة، وزيادة حجم تعاملاته المالية بما لا يتناسب مع مهنته (نجار) بمرتب قدره 2800 ريال شهريا.



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