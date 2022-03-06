شكرا لقرائتكم خبر عن "بتروسيف" تستهدف التوسع فى تنويع الخدمات المقدمة لشركات قطاع البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت الجمعية العامة لشركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة ( بتروسيف) إحدى شركات قطاع البترول نتائج الأعمال عن العام المالى 2021، وذلك خلال اجتماعها اليوم الأحد بمقر الهيئة العامة للبترول بحضور الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، والمهندس عماد عبد الرازق رئيس شركة بتروسيف، والمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

واستعرض المهندس عماد عبدالرازق رئيس شركة بتروسيف أهم المؤشرات المالية عن عام 2021، حيث حققت الشركة إيرادات بلغت 378 مليون جنيه بنسبة 118% عن العام السابق.

وتمكنت بتروسيف خلال العام من تحقيق التنوع فى الخدمات المقدمة للعملاء بمستوى متميز من الجودة وتوقيت التنفيذ، والاستفادة من ريادتها فى تقديم دراسات واستشارات السلامة والبيئة وتصميم وتنفيذ المشروعات الهندسية المتكاملة فى مجال مكافحة الحريق، وكذلك خبراتها المتراكمة فى مجال نظم إدارة المخلفات ومكافحة التلوث البترولى مما ساهم فى زيادة مؤشرات الثقة وانعكاسها ايجابا على تطور نتائج الأعمال.

وتهدف شركة بتروسيف الفترة المقبلة إلى التوسع فى فتح أسواق وأنشطة جديدة وتنويع الخدمات المقدمة لشركات قطاع البترول والثروة المعدنية، خاصة من خلال التوسع فى تنفيذ مشروعات التصميم الهندسى لنظم الإطفاء والإنذار باستخدام البرامج المتخصصة وتنفيذ البرامج التدريبية التخصصية بالمشاركة مع الشركات العالمية المتخصصة فى مجال مكافحة الحريق والإنذار.