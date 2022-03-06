شكرا لقرائتكم خبر عن "زين السعودية" توقع عدة شراكات استراتيجية ومذكرات تفاهم لدعم التحوّل الرقمي والارتقاء بجودة الحياة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بالتزامن مع مشاركتها في المؤتمر العالمي (MWC)

تزامناً مع مشاركتها في المؤتمر العالمي (MWC) الذي عقد في برشلونة من 28 فبراير إلى 3 مارس 2022م، وقعت "زين السعودية" عدداً من مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة مع عمالقة التقنية من حول العالم. ومع هذه الاتفاقيات والشراكات العالمية، تعزز "زين السعودية"، الشركة السعودية الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، رحلتها التطويرية في مجال الجيل الخامس (5G) وما بعده من تقنيات المستقبل، وتؤكد ريادتها في هذا المجال منذ أن أطلقت أكبر شبكة للجيل الخامس (5G) في أوروبا والشرق الأوسط في حينه، وصولاً إلى إطلاقها النوعي على مستوى المنطقة لتقنية "الاعتماد الكامل لشبكة الجيل الخامس" (5G Stand-Alone).

وأطلقت "زين السعودية"، خلال هذا الحدث العالمي، خدمة شبكة الجيل الخامس المحلية (5G LAN)، لتكون أول مشغل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يدشن هذه التقنية المتقدمة. وبموجب هذه التقنية المتطورة، ستقدم "زين السعودية" شبكة جيل خامس محلية افتراضية ترتكز إلى تقنية "الاعتماد الكامل لشبكة الجيل الخامس" (5G Stand-Alone)، لتوفر لمشتركيها تجربة عصرية وموثوقة وآمنة، بغض النظر عن عدد الأجهزة وطبيعة اتصالها بالشبكة.

واستكمالاً لاستراتيجيتها الرامية إلى تعميق تجربة الجيل الخامس (5G) في المملكة والانتقال إلى المرحلة المقبلة من الاستخدامات لتطبيقات هذا الجيل وما يليه، وقعت "زين السعودية" مع شركة هواوي العالمية مذكرة تفاهم لتطوير البنية التحتية الرقمية بما يضمن تفوقها في تزويد عملائها من الأفراد وقطاع الأعمال بأفضل تجربة رقمية وأكثر الخدمات ابتكاراً. وبهدف تعزيز الخدمات الذكية لشبكاتها، وقعت أيضاً مذكرة تفاهم مع شركة سيسكو العالمية، بهدف تطوير أبرز الحلول التشغيلية الذكية لشبكات الاتصال. كما وقّعت "زين السعودية" مذكرة تفاهم مع شركة نوكيا العالمية لإطلاق القدرات المتقدمة للجيل الخامس (5G) وتوفير تطبيقات وخدمات مبتكرة ووضعها في خدمة قطاع الأعمال والأفراد.

وفي سياقٍ آخر، أعلنت "زين السعودية" عن تعزيز شراكتها مع شركة NVIDIA، كبرى شركات الحوسبة السحابية في العالم، بهدف توسعة منصة GeForce NOW للألعاب السحابية لتخدم الأسواق الإقليمية، لتكون "زين السعودية" مزود الاتصالات الوحيد في المنطقة الذي يوفر هذه الخدمة.

ولتعزيز تجربة الواقع الافتراضي في المملكة، أعلنت "زين السعودية" اتفاقيتها مع شركة HTC لإدخال منظومة VIVE الخاصة بتقنيات الواقع الافتراضي إلى المملكة، بهدف توفير تجارب رقمية متطورة تعتمد على شبكة الجيل الخامس المتطورة. كما عززت "زين السعودية" شراكتها مع شركة إريكسون العالمية بهدف تطوير أنظمة الشحن الرقمي الخاصة بتقنية "الاعتماد الكامل لشبكة الجيل الخامس".

وستتابع "زين السعودية" ضخ مزيد من الاستثمارات النوعية وبناء تحالفات استراتيجية مع أفضل الشركات التقنية من حول العالم وأكثرهم ابتكاراً، وبالتالي دعم جهود المملكة لتحقيق قفزات تقنية نوعية تضعها في مصاف أفضل الدول ابتكاراً وتقدماً.