شكرا لقرائتكم خبر عن أمير منطقة الرياض يُكرّم البنك الأهلي السعودي كداعم للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض البنك الأهلي السعودي كداعم رئيسي للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، بإشراف من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، في حين تسلّم تكريم البنك رئيس التجارة المؤسسية والدولية بالبنك الأهلي السعودي الأستاذ ناصر بن عبدالله الفريح.

ويأتي تكريم البنك كداعم رئيسي للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) إثر تبرّعه بمبلغ خمسة ملايين ريال لصالح الحملة الوطنية لدعم العمل الخيري التي تمّت العام الماضي عبر منصّة (إحسان) والتي دشّنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "حفظهما الله". وجاء دعم البنك للحملة إيماناً منه بواجبه الوطني واستشعاراً بمسؤوليته المجتمعية تجاه الوطن الغالي، وتماشياً مع الدور العظيم الذي تزخر به بلادنا من مبادرات نوعية تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقد ثمّن البنك شراكته مع منصة "إحسان" والدور الذي تقوم به من أجل تعظيم أثر المشـاريع والخدمـات التنمويـة واسـتدامتها، من خلال حلول تقنية متطورة باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء منظومة فاعلة عبر الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وايضاً ما تقوم به منصة إحسان لتعزيز دور المملكة الريادي في الأعمال التنموية والخيرية، حيث قدمت المملكة للعالم نموذجا يحتذى به في كيفية تطويع التقنية لرفع المعاناة وتحسين جودة الحياة.