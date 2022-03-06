قبل أيام من شهر رمضان.. التموين: عقوبات رادعة على من يرفع الأسعار

الشارقة - اميمة ياسر - قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن مصر قامت بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية، موضحاً أنه سيتم تنظيم حملات مكثفة على الأسواق المصرية لتطبيق عقوبات رادعة على من يقوم برفع الأسعار، بحجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار "خليل"، في تصريجات لبرنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، إلى أن الدولة ضخت 50 مليار جنيه خلال الفترة الماضية للتوسع في المناطق اللوجستية ساعد في خالق مخزون استراتيجى، وتابع:" لدينا توافر في كافة السلع الغذائية بمصر واكتفاء ذاتى في بعض منها وجاهزون لشهر رمضان الكريم".

وكان الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد ‏‏أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولى ‏معارض آهلا رمضان ‏اهتماما خاصا، ووجه الرئيس بالتوسع في نشر ‏تلك المعارض وبزيادة التخفيضات حتى ‏يستطيع المواطن الحصول ‏على سلعه بتخفيضات كبيرة، حيث ‏ستبدأ المعارض في الفترة من 24 مارس ‏الجاري إلى الأول من ابريل، و‏أن المعرض الرئيس سيكون ‏بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات تحت ‏رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة ‏الداخلية، خلال لقائه برؤساء الشركات ‏وأصحاب السلاسل التجارية ‏وعدد من الموردين ‏والمنتجين أن عدد الشركات التي تقدمت حتى الآن ‏للمشاركة بالمعرض نحو 175 شركة متوقعا زيادتها ‏إلى 250 شركة ‏قبل بدء المعرض، وأن التخفيضات سوف تتراوح ما بين 20 إلى 25%، ‏كما أن كل سلسلة تجارية سيقام ‏فيها ركن خاص تحت اسم ‏‏"أهلا رمضان" لتغطية ‏أكبر مساحة جغرافية حيث تصل عدد الفروع ‏إلى نحو ‏‏1300 فرع.‏

وأوضح المصيلحى - وزير ‏التموين والتجارة ‏الداخلية، أن 1300 مجمع استهلاكي ‏و 500 منفذ من منافذ جمعيتي ‏وعدد من المنافذ ‏المتحركة سيشاركون فى معارض أهلا رمضان هذا ‏العام بنفس التخفيضات ‏السابقة، مؤكدا التنسيق التام ‏بين المحافظين لإقامة شوادر بالمحافظات ‏أيضا ‏لتوفير كل السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية فى ‏جميع ‏المناطق لرفع العبء عن كاهل المواطنين، ‏وأن عدد القوافل المتنقلة ‏المشاركة فى معارض أهلا رمضان ‏ستصل إلى 100 ‏قافلة متنقلة (سيارات تتراوح حمولتها من 1 طن و ‏‏1.5 طن و 5 ‏أطنان) تكون محملة بكافة السلع التي ‏يحتاج إليها المواطنين ‏وتستطيع الوصول إلى كافة ‏النجوع والكفور والمناطق النائية.‏