شكرا لقرائتكم خبر عن مناولة 18 ألف حاوية على سفينة واحدة بميناء الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّل ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، رقمًا قياسيًا جديدًا في مناولة أكبر حمولة حاويات على مستوى موانئ المملكة عبر مناولته (18,020) حاوية نمطية من سفينة واحدة، وفق منظومة متكاملة من الخدمات البحرية والتشغيلية واللوجستية.

ويأتي هذا الإنجاز من خلال مناولة ميناء الملك عبد العزيز حاويات الرحلة رقم (020) للسفينة العملاقة " COSCO Shipping Capricorn" القادمة من الشرق الاقصى والتي يصل طولها إلى (400) متر، وسعة تبلغ نحو (20) ألف حاوية نمطية.

ويشير الإنجاز المحقق إلى المستويات المتقدّمة للقدرات التشغيلية واللوجستية التي يمتاز بها ميناء الملك عبدالعزيز، بما يؤكد تطوّر خدماته وكفاءته العالية وتنافسيته في مختلف عملياته التي أسهمت في جذب أحدث السفن العملاقة في صناعة النقل البحري وكبرى الخطوط الملاحية العالمية، الأمر الذي يتوافق مع استراتيجية الهيئة العامة للموانئ ويحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، فضلاً عن تعزيز خدمات الموانئ ورفع مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجيستية بشكل كامل.

ويُعتبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام الميناء الرئيسي للمملكة على ساحل الخليج العربي، كما يُعد مركزًا متميّزًا على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال مناولة البضائع لخدمة المستوردين والمصدرين وتقديم الخدمات اللوجستية ومجال صناعة النقل البحري، بانتهاجه دورًا رياديًّا ومبادرًا في تقديم خدمات عالية الجودة لكافة المتعاملين معه.