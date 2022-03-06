شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التجارة بالمستوردين: السلع الرمضانية فى أمان ومتوافرة بالأسواق بكميات مناسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردي، إن التجار والمستوردين انتهوا من استيراد السلع الرمضانية والياميش والمكسرات، مؤكدًا أن مخزون السلع آمن ويكفي الاستهلاك لكن مع وجود ارتفاعات في بعض الأصناف نتيجة للتوترات الجيوسياسية.

وأوضح بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن معظم السلع الخاصة بشهر رمضان المبارك وصلت الموانيء ومتبقي شحنات بسيطة جاري وصولها للمواني المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلي أن لجنة التموين والتجارة الداخلية لم تتلق أي شكاوي في هذا الصدد خاصة للسلع الغذائية.

وأكد أن الافراج عن السلع الغذائية المتعلقة بالشهر الكريم تتم في سهولة ويسر في الموانيء المصرية والجمارك، وشدد في الوقت نفسه علي أن الدولة تقوم بتوفير السلع والمنتجات وخاصة الاستراتيجية منها مثل "الزيوت والسكر والدقيق والزبدة ومنتجات الألبان"، خلال شهر رمضان، لافتا إلى تشين جهاز إنذار مبكر يرصد ويتتبع كميات السلع التى يتم استيرادها من قبل القطاع الخاص، مع قيام الجمارك بسرعة الأفراج الجمركي عن السلع والمنتجات الموجودة فى الموانئ.

وأشار "بشاي"، إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية لم تؤثر علي توافر السلع الغذائية وأن المخزون جيد جدا، ولا داع للقلق الكثير، لافتا إلى أن السوق المصري جزء من العالم وسيتأثر بتبعيات هذه الحرب في ارتفاعات للأسعار، لكنه شدد في الوقت نفسه علي وجود فارق كبير بين توافر السلع والارتفاعات التي قد تحدث، مشيرا الي مصر استطاعت العبور من أزمة كورنا ولم يحدث اي نقص في السلع بالسوق المصري كما حدث في دول متقدمة جدا، ورأينا طوابير وزحام علي السلع السلع الغذائية خوفا من نفاذها.

وقال بشاي، إن اتحاد الغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي عقد اجتماعا طارئا الأسبوع الماضي لتأكيد من توافر السلع بالاسواق، وأن غرفة العمليات بالغرف التجارية تتابع بشكل مستمر مدي توافر السلع علي مستوي الجمهورية بالتعاون مع الحكومة، كما تعقد الحكومة اجتماعات مستمرة مع التجار والمستوردين للوقوف على واقع المخزون والكميات المتوفرة بالبلاد ومستويات أسعارها والتأكد من توافر السلع والمحافظة على استقرار الأسعار خلال شهر رمضان.

وأكّد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة على أهمية زيادة متابعة الحركة التجارية بالسوق، ورصد مدى توافر السلع في المناطق المختلفة وتنوعها، خاصة السلع الأساسية.

وأشار "العربي" إلى حرص القيادة السياسية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة موقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة، وأن الرئيس يؤكد بشدة على ضرورة السعي لضبط السوق وتكاتف كافة الجهات من أجل زيادة معروض السلع في المحافظات المختلفة، وهو ما نسعى إليه بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشاد "رئيس اتحاد الغرف التجارية" بدور الدولة في توافر معروض السلع وزيادة المخزون الاستراتيجي على مدار السبع سنوات الماضية.