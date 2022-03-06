شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه القاهرة: تعيين خريجى مدرسة المياه الفنية فور تخرجهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اهتمام الشركة بإعداد خريجين متميزين فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي، والاهتمام بتطوير المناهج الفنية التخصصية لمواكبة احدث الأساليب التكنولوجية الحديثة فى مجال التعليم الفنى.

فى السياق ذاته، كرم مجلس ادارة المدرسة الثانوية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة برئاسة المهندس مصطفى الشيمى أوائل المدرسة الفنية، فى امتحانات نصف العام الدراسى من الصفوف الثلاثة باختيار الثلاثة طلاب الأوائل عن كل مرحلة دراسية، وفى الصف الثالث تم اختيار الأول من كل تخصص من التخصصات المختلفة تقديرا لتميز الطلاب وتفوقهم فى الدراسة وتحفيزا لهم فى استمرار التفوق، وطالب مجلس إدارة المدرسة الطلاب بالمرحلة الثالثة بضرورة الاستمرار فى التفوق والمنافسة على المراكز الأولى على التعليم الفنى على مستوى العالم

وقال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى ورئيس مجلس ادارة المدرسة انه تقرر تعيين الطلاب بشركات المياه والصرف الصحى بعد تخرجهم ومنحهم فرصة الالتحاق بكليات الهندسة وهم فى العمل.

وأوضح المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية عضو مجلس إدارة المدرسة، أنه تم الاتفاق على النفقات المالية التى سيتم دعم المدرسة بها من كل شركة واستمرار الدعم المادى والمعنوى للطلاب، ومن جانبه قال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة ان خريجى المدرسة لهم الاولوية الكاملة فى التعيين نظرا لخبراتهم المتميزة وتدريبهم بمحطات المياه والصرف الصحى خلال فترات الدراسة.

وقال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ان الهدف من تدشين المدارس الفنية المتخصصة اعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي تؤهلهم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في الشركات التابعة.

وأوضح المهندس رضا عبد الله مدير مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة انه تم تكريم الطالب سيف الدين ابراهيم الدسوقى الحاصل على تقدير ممتاز بنسبة 94.92 % الاول والطالب مصطفى رفاعى محمد بتقدير ممتاز بنسبة 94.31 % الثانى والطالب عمر عبد العزيز عبد العظيم بتقدير ممتاز بنسبة 93.38 % الثالث من الصف الاول الثانوى.

وأضاف أنه تم تكريم الطالب محمد السيد دسوقى بتقدير ممتاز بنسبة 99.5 % الاول والطالب محمد اسامة محب بتقدير ممتاز بنسبة 97.62 % الثانى والطالب اسلام رضا عبد العظيم بتقدير ممتاز بنسبة 97.30 % الثالث من الصف الثانى الثانوى.

وأشار إلى تكريم كلا من الطالب محمد نمر محمد الاول بتقدير ممتاز بنسبة 96.43% شبكات، والطالب عبد العظيم احمد عبد العظيم الاول بتقدير ممتاز بنسبة 99.23% محطات، والطالب جمال عبد الناصر عبد السلام الاول بتقدير ممتاز بنسبة 98.1% معامل، من الصف الثالث الثانوى.