القومي للحوكمة ومعهد التنمية المحلية بكوريا الجنوبية يوقعان مذكرة تفاهم

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القاهرة - سامية سيد - شريفة شريف: المذكرة تهدف إلى بناء وتنمية القدرات البشرية من خلال برامج دعم الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة والتحول الأخضر

وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- ممثلًا عنه الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد مذكرة تفاهم مع معهد التنمية المحلية بكوريا الجنوبية ممثلًا عنه يون جونغ جين، رئيس المعهد ، وذلك للتعاون في مجال بناء قدرات المسؤولين الحكوميين المحليين.

وأشادت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالجهود المبذولة للتعاون بين الطرفين والذي يعود إلى عام 2008، مشيرة إلى أن كوريا الجنوبية تسلك مسارًا متميزًا في تحقيق التنمية والحوكمة، وأن تلك المذكرة تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق الريادة والإبداع في بناء القدرات البشرية وتنميتها من خلال عقد مجموعة من البرامج التدريبية في عدد من المجالات؛ بما في ذلك دعم الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة والتحول الأخضر.

واستعرضت شريف خلال كلمتها ملامح رؤية مصر 2030 والمعالم الرئيسية التي تمثلها في عملية التنمية الشاملة في مصر، والإصلاحات في مختلف المجالات التي تربط تلك الرؤية بالمستقبل وتعمل على تبني مسار تنموي واضح لتحقيق النمو المستدام.

وأكدت شريف أهمية تطوير وتأهيل العنصر البشري كجزء لا يتجزأ من عملية البناء في الدولة، مشيرة إلى أنه لا يمكن تجاهل دور التدريب التنفيذي والتقني باعتباره ركيزة أساسية في عملية التغيير.

وأشارت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى دور المعهد، موضحة أنه يأخذ على عاتقه مهمة التغيير معتمدًا نهجًا جديدًا للتنمية وتقديم الخدمات، وذلك بهدف أن يصبح مركزًا إقليميًا للمعرفة وله دور فعال في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، وعلى رأسها استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

أضافت الدكتورة شريفة شريف أن المعهد يتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية والتدريبية على المستوى الإقليمي والدولي لتقديم أفضل الخدمات التدريبية وبناء القدرات والتعليم والأبحاث والاستشارات خاصة في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة.

حضر التوقيع الذي تم عبر خاصية الفيديو كونفرانس كلا من نبيل فؤاد، مدير عام تطوير الأعمال والموارد البشرية بالمعهد، ومن الجانب الكوري السيد نوه هونج سيوج، المدير العام لإدارة التخطيط، وكيم هيريون، مديرة قسم التدريب والتعاون الدولي، و ريو إيل سون، نائب مدير فريق التدريب الدولي،فيفيان آهن، نائب مدير فريق التعاون الدولي.