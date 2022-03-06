شكرا لقرائتكم خبر عن 3Sixty مشروع متميز باستثمارات 4 مليارات جنيه وبدء تسليم المرحلة الأولى فى الربع الأخير من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 3’Sixty يطل مباشرة على محور محمد بن زايد بالجولدن سكوير بالقاهرة الجديدة و يبعد 5 دقائق عن الجامعة الأمريكية‏3’Sixty يضم مكاتب ادارية وعيادات طبية و متاجر التجزئة المختلفة مما يجعله تجربة فعلية لتحقيق الرفاهية مع العملطرح وحدات إدارية وطبية بمساحات جديدة ومميزة بمشروع 3’Sixty تبدأ من 48 متر كاملة التشطيب باقساط تصل حتى 5 سنوات و بدء تسليم هذه المرحة الثانية في 2023

تعد شركة LMD واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير والاستثمار العقاري ليس في مصر فقط ، بل امتدت مشروعاتها عبر الحدود في الدول العربية وأوروبا لتصبح علامة مضيئة في هذا المجال بفضل الخبرات المتميزة التى اكتسبتها من العمل في مصر والخارج وبفضل الشراكات المتميزة مع كبريات مكاتب الاستشارات الهندسية وكبار المصممين في العالم وهو ما يضفي علي كافة مشروعاتها لمسة جمالية تجعلها متفردة ليس فقط من حيث التصميم والتنفيذ ولكنها تراعى وتنتقى المواقع الحيوية الراقية لتقدم مشروعات بمعايير جديدة توفر الحياة المثالية والخدمات الشاملة التى يحلم بها عملائها.

كل هذه الخبرات وضعتها LMD في أحد مشروعاتها في شرق القاهرة 3’Sixty والذي يعد تحفة معمارية مضيئة تحرص الشركة من خلاله علي أن يكون العائد من الاستثمار للعملاء يفوق توقعاتهم بداية من رؤية الشركة الناجحة في اختيار الموقع المتميز وقراءة المستقبل وهو ما يؤدي إلي ارتفاع القيمة السوقية للوحدات فيتضاعف ثمنها في غضون سنوات، بالإضافة إلى توفير خدمات متكاملة وراقية تحقق رفاهية الحياة، ومن هذا المنطلق تسابق الشركة الزمن من أجل البدء فى تسليم المشروع بنهاية العام الجاري 2022، لما للمشروع من جاذبية كبيرة بداية من موقعة الاستراتيجي المتميز في منطقة الجولدن سكوير أكثر المناطق الحيوية فى القاهرة الجديدة على محور محمد بن زايد الرئيسي شرق القاهرة، علي بعد 5 دقائق من الجامعة الامريكية، مما يجعل المشروع بمثابة حلقة الوصل بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

وحول المشروع يقول المهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي لشركة LMD: "نسعي دائمًا لتقديم مشروعات متميزة تتماشى مع التطورات الجديدة والطلب المتنامي على الرفاهية والمتطلبات العصرية فى مصر والعالم، وهذا هو الهدف الرئيسي الذي حرصنا على تحقيقه في 3’Sixty الذى صممناه ليوفر مفهوم مبتكر للبيئة المحفزة على العمل والتسوق والترفية التى تكتمل بها الحياة المريحة السعيدة."

‎يقام مشروع 3’Sixty علي مساحة 55,203 متر مربع، بينما تبلغ مساحته البنائية حوالي 153,642 متر مربع بإجمالى استثمارات 4 مليارات جنية ويضم وحدات مكتبية بمساحات مختلفة تبدأ من 50 متر وعيادات كاملة التشطيب تبدأ مساحتها من 48 متر ومتاجر التجزئة والمطاعم الفاخرة ولأول مرة تقوم الشركة بطرح وحدات بهذه المساحات الصغيرة تلبية لإحتياجات كافة العملاء بتسهيلات متميزة في السداد بالتقسيط علي 5 سنوات علي أن يبدأ تسليمها في 2023، وهو ما يجعله فرصة إستثمارية رائعة ووجهة للباحثين عن الخدمات المتكاملة الراقية في محيط واحد يوفر عليهم الكثير من العناء.

كما يضيف سلطان: "إن من أهم مميزات 3’Sixty وجود محطتين للمونوريل بجواره وهو ما ييسر الوصول إليه ويضيف الكثير إلى القيمة التسويقية للمشروع، كما حرصت الشركة علي أن يكون 3’Sixty نموذجًا مثاليًا للمشروعات التجارية الترفهية المتميزة من خلال التعاون والشراكة مع مجموعة من الكيانات العالمية المعروفة ومنها شركة Gensler المؤسسة العالمية العملاقة صاحبة الخبرة الكبيرة فى الهندسة المعمارية والتصميم والتخطيط على مدار 50 عاماً والتي قامت بوضع المخطط الرئيسي لمشروع 3’Sixty ليقدم مزيجاً فريداً من العلامات التجارية والمكاتب والعيادات الطبية الراقية، وايضًا شركة جونز لانج لاسال - JLL الشركة العالمية الرائدة فى مجال الخدمات العقارية والاستشارات والتي تعمل فى 80 دولة حول العالم عبر مكاتبها في دبي وأبو ظبي والرياض وجدة والخبر والقاهرة وجوهانسبرج، لتكون مسئولة عن تقديم خدمات التأجير والاستشارات لوحدات البيع بالتجزئة لضمان توفير مجموعة منتقاة بعناية لأفضل العلامات التجارية المحلية والعالمية، والمطاعم الفاخرة المتنوعة بما تقدمه من مختلف المطابخ العالمية والخدمات الترفيهية فى مكان واحد."

يذكر أن مشروع 3’Sixty يعد نقلة جديدة لمفهوم التطوير العقاري الإدارى التجاري الترفيهي في مصر، ويستكمل المهندس عمرو سلطان قائلا: "إن موقع 3’Sixty المتميز في منطقة حيوية محاطاً بالعديد من المشروعات السكنية الراقية مما يزيد فى الإقبال عليه لذلك راعينا أن يكون له ثلاثة مداخل، تم تخصيص أحدهم فقط لدخول الموظفين والعاملين بالمنطقة الإدارية، في حين تستقبل المداخل الأخرى الزوار والضيوف، بجانب أماكن انتظار تسع 1,700 سيارة ومساحات خضراء ومفتوحة تصل نسبتها إلي حوالي 70% من المساحة الكلية للمشروع وممشي عالمي يصل لحوالي 271 متر طول و 40 متر عرض وباقي المشروع عبارة عن وحدات تتكون من دور أرضي و3 أدوار متكررة إضافية للمساحات المكتبية والعيادات متعددة التخصصات والمراكز الطبية المتخصصة ومراكز للأشعة ومعامل للتحاليل الطبية، وايضًا مساحات مختلفة للبيع بالتجزئة. كل هذا الهدف منه توفير كل ما يحتاجه العميل في مكان واحد بداية من المكتب والتسوق وقضاء متطلبات الأسرة والترفيه وهو مزيج متناغم من الخدمات المقدمة لتقديم حياة مثالية للعائلة المصرية، اطلقنا عليه:

‏The Circle of Life ) او دائرة الحياة ) ."

كذلك يعتمد 3’Sixty علي وجود بنية تحتية تكنولوجية متقدمة لتحقيق اعلي قدر من الاستفادة لأصحاب الاعمال ومصادر خارجية للطاقة ومجموعة متكاملة من الخدمات المبتكرة من بينها نظام متكامل للتدفئة والتهوية المركزية ونظام للحماية ومقاومة الحرائق وLPCB. ويوفر منظومة تشغيل لترشيد الطاقة ونظام متكامل لإدارة المبني مما يساعد علي خلق بيئة متوازنة تجمع ما بين العمل وممارسة الحياة بطريقة سلسة للملاك والمستأجرين والزوار لتقديم مجموعة كاملة من الخدمات المستدامة عالية الجودة يتمتع بها الجميع.



المهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي لشركة LMD

وأكد سلطان أن كل هذه العوامل بجانب التزام الشركة بالتسليمات في المشروع بدء من الربع الأخير من العام الجاري 2022 يضيف ميزة إضافية للعملاء تمكنهم من الحصول علي عائد استثماري في أقرب وقت، خاصة فى ظل خطط السداد المتميزة بالتقسيط و التى تصل حتى 5 سنوات لجميع أنواع الوحدات ذات الأنشطة المختلفة.