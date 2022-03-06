شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط بالأسواق العالمية تسجل أعلى مستوياتها فى 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أسعار النفط أقوى مكاسب أسبوعية منذ منتصف عام 2020، حيث سجلت أعلى مستوياتها في10 سنوات.

وسجلت أسعار النفط، 118.11دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى عند التسويه الجمعة مرتفعة بمقدار 7.65 دولار أو ما يوازي 6.9%، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 115.68دولار للبرميل، مرتفعة بمقدار 8.01 دولار أو ما يوازي 7.4 %.

وسجلت أسعار النفط أعلى مستوى إغلاق لخام القياس العالمى برنت وذلك منذ شهر فبراير 2013، وأعلى مستوى إغلاق لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي وذلك منذ شهر سبتمبر 2008، وذلك فى ظل المخاوف من تعطل صادرات النفط الروسية نتيجة العقوبات الغربية.

وقررت النمسا، وقف الاستثمارات في قطاع النفط والغاز في روسيا؛ بسبب الهجوم على أوكرانيا.

وذكر بيان لشركة النفط النمساوية الحكومية (او ام في) اليوم الأحد، "أنه لن يكون هناك المزيد من الاستثمارات في روسيا في المستقبل وستتم مراجعة الحصة البالغة 24.99 في المائة في حقل "يوجنو روسكوي" للغاز الطبيعي" مشيرا الى أن هذه المراجعة تشمل جميع الخيارات بما في ذلك إمكانية البيع أو الخروج من السوق الروسي .

وأوضح البيان أن الشركة النمساوية قررت عقب اجتماع لمجلس إدارتها - شطب استثمارات في روسيا بقيمة 500 إلى 800 مليون يورو، موضحا أن الشركة ستقوم بتخفيض صافي أصولها الثابتة في روسيا إلى حوالي 2٪ من إجمالي ممتلكاتها ومنشآتها ومعداتها واستثماراتها المقدرة بالقيمة السوقية .

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تقرر شطب آخر لما يقرب من مليار يورو عبارة عن تمويل ومساهمة في شركة خطوط الأنابيب نورد ستريم 2، حيث من غير المرجح الآن أن يتم تشغيل خط الأنابيب .

واعتبر البيان أن الحرب في أوكرانيا هي حالة مأساوية وخطيرة مما يعني معاناة كبيرة للكثيرين، ويؤثر على الجميع بشكل كبير، معربا عن التعاطف مع جميع الأشخاص الذين وقعوا ضحايا الضربة العسكرية الروسية بشكل مباشر وغير مباشر، مطالبا بوقف فوري لجميع الأعمال العدائية.

قالت وكالة سبوتنيك: إن شركة شل البريطانية أعلنت عن اضطرارها الشديد لشراء النفط الروسي. وجاء في بيان الشركة، " اتخذنا قرارا اضطراريا بالحصول على شحنة من النفط الخام الروسي. تنتج مصافينا البنزين ووقود الديزل، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التي يستخدمها الناس بشكل يومي، ونود الاستمرار في ذلك بدون انقطاع إمدادات النفط الخام بالنسبة للمصافي".

وتابع: "إن صناعة الطاقة لن تكون قادرة على ضمان إمداد مستقر للسلع المطلوبة في جميع أنحاء أوروبا لن تتمكن المصادر البديلة من الوصول بالسرعة الكافية ".

وقفزت أسعار النفط متجاوزة 119 دولارات للبرميل، اليوم الخميس، لتواصل صعودها منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وسط توقعات بأن السوق ستظل تعاني من نقص المعروض.

وستعاني السوق من نقص المعروضات لعدة أشهر عقب فرض عقوبات على موسكو والخروج الجماعي لاستثمارات الشركات الكبرى من أصول النفط الروسية.