شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الأحد 6 مارس 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر، والأسواق العالمية مع استمرار الطلب المرتفع على المعدن الأصفر في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يسجل السعر العالمي الآن 1970 دولار وهو سعر الإغلاق الأسبوعي، حيث يتوقف التداول على الذهب يومي السبت والأحد من كل أسبوع، وفي سياق السطور التالية نستعرض تفاصيل أسعار الذهب بالسوق المصري

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 بـ 743 جنيها.

عيار 21 بـ 866 جنيها.

عيار 24 بـ 990 جنيها.

الجنيه الذهب 6928 جنيها.

وبالنسبة للعقود الأميركية الآجلة للذهب سجلت ارتفاع 2% عند التسوية لتصل إلى 1974 دولاراً للأونصة مع ختام تعاملات الأسبوع، لتحقق أعلى إغلاق أسبوعي منذ سبتمبر 2020، كما قفز المعدن الأصفر في التعاملات الفورية بنحو 1.6% لتبلغ مكاسبه هذا الأسبوع حوالي 4%.

ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع الذهب إلى التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية، مما زاد طلب المستثمرين على الذهب كملاذ آمن، في ظل عقوبات أميركية قاسية على الاقتصاد الروسي والتي تسبب أيضًا في ارتفاع في أسعار النفط.

سجلت أسعار الذهب ارتفاعات كبيرة الأيام القليلة الماضية، وذلك مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع الطلب على المعدن الأصفر بصورة ملحوظة، وسجل جرام الذهب عيار 24 وهو "ذهب السبائك" سعر 991 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، ومع إضافة مصنعية السبيكة والتي لا تقل عن 30 جنيها، سنجد أن سعر جرام 24 في السبائك يسجل 1020 جنيها.

وناقش برنامج أسواق في حلقة جديدة تحرك أسعار الذهب في مصر، بعد أن سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا مستويات 866 جنيها للجرام بدون إضافة مصنيعة، وكذلك ارتفاع عيار 18 لمستويات 742 جنيها الآن، وصعود الجنيه الذهب لمستويات 6928 جنيها.