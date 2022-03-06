شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للمياه: 40 ألف وصلة مياه منزلية بالمجان للأسر الفقيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة للمياه، إنه سيتم توصيل 40 ألف وصلة مياه منزلية بالمجان للأسر الفقيرة فى عدد 5 محافظات من محافظات الصعيد وهى الفيوم والمنيا وبنى سويف وسوهاج وأسيوط، وذلك بمبلغ قدره 100 مليون جنيه.

وأضاف المهندس ممدوح رسلان، لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر توقيع بروتوكول أخر مع وزارة التضامن بمبلغ 100 مليون أخرى، وذلك لتوصيل وصلات مياه منزلية للأسر الفقيرة فى عدد 5 محافظات أخرى، لافتا إلى أنه جارى التنسيق مع وزارة التضامن وعدد من الجمعيات الاهلية لتفعيل البروتوكول المرتقب.

وحول مبادرة حياة كريمة، قال أن شركات المياه بمختلف المحافظات استطاعت الوصول لمعدلات تنفيذ مرتفعة بمختلف المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئيسية، وجارى الاستعداد لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قد شهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وجهاز تنظيم المياه، وذلك لتوصيل المياه النظيفة للأسر الأولى بالرعاية، وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن البروتوكول يغطى توفير المياه للأسر الأولى بالرعاية فى عدد 5 محافظات من محافظات الصعيد بتكلفة تتخطى الـ100 مليون جنيه.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، خلال توقيع البرتوكول، أن المحافظات المستهدفة طبقا لهذا البروتوكول هى سوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف، موضحا أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة الإسكان وجمعيات المجتمع المدنى لتوصيل المياه للأسر الفقيرة.















































































