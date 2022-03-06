شكرا لقرائتكم خبر عن تاون جاس تطمئن سكان القومية العربية ووراق العرب: لا تنزعجوا إذا شعرتم برائحة الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، إحدي شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه سيتم القيام بأعمال إصلاح طارئة بالقومية العربية وراق العرب "امبابة"، وذلك اعتبارا من العاشرة مساء يوم الأحد الموافق 6 مارس.

وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة السادة العملاء.

وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر 129.