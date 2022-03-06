شكرا لقرائتكم خبر عن 1.3 % زيادة فى إجمالى المساحة المنزرعة عام 2019 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد النشرة السنوية لإحصاءات المساحات المحصـوليـة والإنتاج النباتي عام 2019 , 2020 ومن أهم المؤشرات، بلـغ إجمالي المساحة المنزرعة 9.5 مليون فدان عام 2019 - 2020 مقابل 9.3 مليون فدان عام 2018 - 2019 بزيادة بلغت نسبتها 1.3 ٪ .

وبلغت مساحة محســول الطعـاطـم 380.0 ألف فـدان عام 2019 - 2020 مقابل 408.7 ألف فدان عـام 2018 2019 بالخفـاض بلغت نسبته 7.0 % وبلغت كمية الإنتاج 6.5 مليـون مـن هـام 2019 2020 مقابل 6.8 مليـون مـن عام 2018 - 2019 بانخفاض بلغت نسبته 24.4 .

وبلغت مسـاحـة محصـول البطاطس 560.8 ألف قدان عام 2019-2020 مقـابـل 422.6 ألـف فـدان عـام 2018 , 2019 بزيادة بلغت نسبتها 32.2 % وبلغت كمية الإنتاج 6.8 مليون طن عام 2019 , 2020 مقـابـل 5.2 مليون طن عام 2018 , 2019 بنسبة زيادة بلغت المساحة المثمرة لمحصول البرتقال 292.7 ألف فدان عام 2019 2020 مقابـل 292.0 الـف فـدان عام 2018 , 2019 بزيادة بلغت نسبتها 0.2 % وبلغـت كيـة الإنتـاج 3.1 مليـون علـن عام 2019 2020 مقابل 3.07 مليـون طـن عـام 2018 , 2019 بزيادة بلغت نسبتها 1.2% .

وبلغت المساحة المثمرة لمحصول الموز 72.8 ألف فدان عام 2019 2020 مقابل 72.6 ألف فدان عام 2018 2019 بزيادة بلغت نسبتها 0.3 % وبلغـت كمية الإنتـاج 1.35 مليون طن عام 2019 - 2020 مقـابـل 1.33 مليـون طـن عــــــام 2018 - 2019 بزيادة بلغت نسبتها 1.3٪ وبلغ إجمالي المساحة المحصـوليـة 16.3 مليون فـدان عام 2019 - 2020 مقابل 16.2 مليون فدان عام 2018 - 2019 بزيادة بلغت نسبتها 2.0.5 .

وبلغت مساحة محصول القمع 3.4 مليـون فـدان عام 2019 ، 2020 مقـابـل 3.1 مليـون فـدان عام 2018 , 2019 بزيادة بلغت نسبـتـها 8.5 % وبلغت كمية الإنتاج 9.1 مليون طـن عـام 2019 - 2020 مقابـل 8.6 مليـون طـن عـام 2018 2019 بزيادة بلغت نسبتها 6.3 % و بلغت مساحة محصول الأرز 1.2 مليـون فـدان عام 2019 2020 مقابل 1.3 مليون فدان عـام 2018 , 2019 بانخفاض بلغت نسبته 9 %، وبلغت كميـة الإنتاج 4.4 مليون طن عام 2019 2020 مقابل 4.8 مليون طن عام 2018 ، 2019 بانخفاض بلغت نسبته % 1.3 زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2019 , 2020