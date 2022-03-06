شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف تعاملات جلسة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، النساجون الشرقيون للسجاد، وسط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 11139 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 1933 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 13570 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 4399 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 1904 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 2895 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 4727 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، اودن للاستثمار المالية، اودن للاستثمار والتنمية، نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 450 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن شرق الدلتا، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، مصر لصناعة الكيماويات، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، جدوى للتنمية الصناعية، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، العبور للاستثمار العقاري، المصرية للمنتجعات السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 352 ألف سهم، 572 سهم، 12210 سهم، 18214 سهم، 2378 سهم، 300 سهم، 320 ألف سهم، 1000 سهم، 5 آلاف سهم، 249.3 ألف سهم، 38.5 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 64 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركات مستشفى النزهة الدولي، شركة مستشفى كليوباترا، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 200 سهم، 5.01 مليون سهم، 17.8 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، مجموعة مستشفيات كليوباترا، مصر بني سويف للأسمنت، شراء الأولى 929.3 ألف سهم خزينة، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.38%، شراء الثانية 53.7 ألف سهم وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بجوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.24% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة 1.2 مليون سهم، شراء الشركة الرابعة 38.6 ألف سهم وبذلك يصل إجمالي 2.3 مليون سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة غاز مصر صافي أرباح 165.8 مليون جنيه خلال عام 2021 مقابل 84.6 مليون جنيه خلال عام 2020، وبلغت الأصول الثابتة 415 مليون جنيه مقابل 383 مليون جنيه، وبلغت قيمة المخزون 1.053 مليار جنيه مقارنة مع 1.466 مليار جنيه.

وحققت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال)، إيرادات بلغت 594.3 مليون جنيه خلال عام 2021 بمعدل نمو سنوي 38%، بفضل نمو نتائج جميع المجالات العلاجية التي تعمل بها الشركة باستثناء المطهرات، وبلغ صافي الربح 178.7 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي 32%.

كما حققت شركة بلتون المالية القابضة، إجمالي إيرادات بلغت 351.7 مليون جنيه خلال عام 2021 مقابل 276.7 مليون جنيه خلال عام 2020، وبلغت صافي الخسائر 132.4 مليون جنيه مقارنة مع 169.8 مليون جنيه، نوهت الشركة إلى أنها قامت بتكوين مخصص عملاء بمبلغ 554.2 مليون جنيه نظرًا للتراجعات الحادة التي مرت بها البورصة المصرية.

في سياق آخر قالت شركة جي بي أوتو، إن مجلس إدارة الشركة وافق على إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية.