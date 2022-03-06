شكرا لقرائتكم خبر عن بأفضل المعايير.. «العامة للعقار» تحقق اعتماد الآيزو في إدارة المخاطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت الهيئة العامة للعقار اعتماد الآيزو في إدارة المخاطرISO 31000:2018، حيث تهدف إلى الالتزام بأفضل المعايير العالمية من خلال تنفيذ التطبيقات الشاملة في إدارة المخاطر، وتحسين أداء نظام قطاعاتها وزيادة مرونتها، إضافة إلى رفع القدرة على الاستجابة بفاعلية للمخاطر المحتملة والحد منها.

الجدير بالذكر أن الهيئة حققت الاعتماد بعد تطبيقها سلسلة من استراتيجيات إدارة المخاطر ومطابقة الاشتراطات اللازمة، مما يسهم في دور الهيئة لبناء منظومة عمل متكاملة؛ كونها جزءاً من الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

ويدعم المحافظة على استدامة الأصول العقارية، وتكامل أنظمة المخاطر، والارتقاء بجودة الخدمات العقارية في القطاع العقاري حيث تأتي هذه الأعمال تحقيقًا لأهداف الخطة الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتنفيذًا لدور الهيئة في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه، ليكون القطاع العقاري حيويًا وجاذبًا ويتميز بالثقة والابتكار.