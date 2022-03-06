شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج النفطي لليبيا يتراجع مع احتدام الأزمة السياسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد وزير النفط الليبي بأن إنتاج البلاد من النفط تراجع إلى ما دون المليون برميل يوميا، وذلك رغم الارتفاعات الكبيرة للأسعار، في وقت تحتدم فيه الأزمة السياسية بالبلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير النفط محمد عون القول إن الإنتاج تراجع إلى 920 ألف برميل يوميا. وكان الإنتاج عند نحو 2ر1 مليون برميل الأربعاء الماضي.

ويمثل تراجع الإنتاج الليبي مشكلة أخرى لإمدادات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) التي يطالبها كبار المستوردين، ومن بينهم الولايات المتحدة واليابان، بالإسراع في زيادة الإنتاج بهدف خفض الأسعار.

وكان الإنتاج في حقلي الشرارة النفطي، أكبر حقول ليبيا، والفيل قد تعطل خلال الأيام الماضية بعدما أغلقت جماعات غير معروفة صماماتهما الرئيسية، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة.

كما تم إغلاق ستة موانئ لشحن النفط الليبي إلى الأسواق الدولية الخميس الماضي، إلى أنه جرى استئناف العمل في أربعة منها اليوم.

وأدت حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا اليمين القانونية أمام مجلس النواب في طبرق الخميس الماضي. وردت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتحذير كل الوحدات والتشكيلات العسكرية من تحريك أي أرتال أو سيارات مسلحة أو عسكرية أو شبه عسكرية دون إذن تحرك مسبق من الوزارة.