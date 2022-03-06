بعد الارتفاع.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر خلال التعاملات، عند نفس مستواه السبت، بعد ارتفاع أمس وصل إلى 11 جنيهاً.

وبعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، شهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوعيين الماضيين.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر:

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 567 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 عند 741 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 عند 864 جنيها للجرام.

وبقى سعر الذهب عيار 24 ثابتًا عند 987 جنيها للجرام.

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 6912 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وسجل سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة الماضية، حوالي 1971 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.