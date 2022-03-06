شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الروبل الروسى اليوم الأحد 6-3-2022 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في سعر الروبل الروسى اليوم الأحد 6-3-2022، أمام الجنيه المصرى، مسجلا استقرارا مقابل الجنيه مقارنة بختام تداولات الخميس الماضى، حيث سجل سعر الروبل الروسى أمام الجنيه سعر 0.13 جنيه مصرى، بينما سجل 1 جنيه مصري نحو 7.34 روبل روسي، وذلك بعد تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا.

وأعلن البنك المركزى الأوكرانى حظر التعامل بالروبل الروسى، والروبل عملة بيلاروسيا، جاء ذلك وفقا لخبرعاجل لقناة العربية يوم 25 فبراير 2022.

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وجاءت أسعار الروبل أمام الجنيه المصرى خلال الأسبوع الماضى كالتالى: وجاءت أسعار الروبل أمام الجنيه المصرى خلال الأسبوع الماضى كالتالى:

2022-02-27 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.19 جنيه مصري.

2022-02-28 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.

2022-03-01 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.14 جنيه مصري.

2022-03-02 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.

2022-03-03 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.13 جنيه مصري.