شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 6-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدينار الكويتى تباينا بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 6-3-2022، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 49.55 جنيه للشراء، و51.91 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس كان بـ 49.61 جنيه للشراء، و51.91 جنيه للبيع أما فى بنك الإسكندرية سجل 48.46 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.58 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتإلى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.58 جنيه للشراء.

52.03 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.55 جنيه للشراء.

51.91 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.55 جنيه للشراء.

51.89 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.74 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.46 جنيه للشراء.

51.97 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي48.60 جنيه للشراء.

52.03 جنيه للبيع.