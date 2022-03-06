شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية: صادرات القطاع إلى جيبوتى ارتفعت 27% خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى جيبوتي في 2021 حوالي 14.7 مليون دولار محققة نسبة نمو 27% بالمقارنة بصادرات عام 2020 والبالغة 11.6 مليون دولار وتحتل المركز 48 في قائمة أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية والمركز التاسع في قائمة أهم الدول الافريقية غير العربية لنفس العام بنسبة 3.6% من إجمالي الصادرات إلى الدول الافريقية غير العربية.

كما بلغت عدد الشركات المصرية المصدرة للأغذية المصنعة إلى جيبوتي في عام 2021 حوالي 46 شركة، من بينها 9 شركات تزيد صادراتهم عن نصف مليون دولار وتمثل نسبة 70% من إجمالي الصادرات. وعن أهم المنتجات الغذائية المصرية المصدرة في عام 2021، فقد تصدر التبغ المصنع بقيمة 4.4 مليون دولار، مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 3.4 مليون دولار، دقيق قمح بقيمة 2 مليون دولار، خمائر حية فعالة بقيمة 1.7 مليون دولار، زيوت طعام (صويا + عباد الشمس + الذرة) بقيمة 1.3 مليون دولار، جبن مطبوخ بقيمة 660 ألف دولار، شاي اسود بقيمة 400 ألف دولار، مشروبات غازية بقيمة 232 ألف دولار، عصائر بقيمة 200 ألف دولار، خضار معلب بقيمة 130 ألف دولار، محضرات غذائية متنوعة بقيمة 115 ألف دولار، صلصة طماطم بقيمة 26 ألف دولار، منتجات غذائية أخرى من بينها (حساء ومرق، قمر الدين، مربى، بطاطس مصنعة شيبس، حلوى سكرية، تمور، ملح طعام). وأعلن المجلس، جمالي واردات جيبوتي من الأغذية في عام 2021 حوالي مليار دولار تمثل 20% من إجمالي وارداتها من كافة السلع والخدمات والبالغة 5.4 مليار دولار. واهم الواردات الغذائية زيوت الطعام بقيمة 460 مليون دولار، الحبوب بقيمة 145 مليون دولار، الخضر بقيمة 144 مليون دولار، سكر وحلويات سكرية بقيمة 135 مليون دولار، بسكويت ومحضرات من الحبوب بقيمة 46 مليون دولار، منتجات مطاحن بقيمة 31 مليون دولار، محضرات غذائية متنوعة بقيمة 31 مليون دولار، ألبان ومنتجاتها وعسل نحل بقيمة 23 مليون دولار، فواكه بقيمة 18 مليون دولار، مشروبات كحلية وخل بقيمة 18 مليون دولار، قهوة وشاي بقيمة 9 مليون دولار، خضر محضرة ومعلبة بقيمة 8.5 مليون دولار، وغيرها من المنتجا

و شارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية ضمن الوفد المصري إلى جيبوتي برئاسة السفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية خلال الفترة من 1 – 4 مارس 2022 في إطار متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتعميق أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية، الاقتصادية، التجارية والثقافية.

وأتت مشاركة المجلس ضمن هذا الوفد للعمل على تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى جيبوتي وتوفير احتياجات السوق الجيبوتي من المنتجات الغذائية، حيث حضر المهندس تميم الضوى عدد من الاجتماعات الثنائية مع أهم الشركات الجيبوتية من مستوردي وموزعي المنتجات الغذائية، بجانب زيارة الغرفة التجارية في جيبوتي ومقابلة رئيس الغرفة وعدد من الشركات الاعضاء المهتمين باستيراد المنتجات الغذائية من مصر وذلك بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري وبمشاركة الوزير المفوض التجارى على باشا مدير إدارة إفريقيا المستشار التجارى ياسر حجازي رئيس المكتب التجاري في جيبوتي، كما حضر الاجتماعات المستشار شريف البحراوى مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية وأمير عبدالمنعم مسؤول الاتفاقيات الدولية بهيئة التنمية الصناعية.

وبجانب المشاركة في زيارة وتفقد المنطقة اللوجستية بهيئة موانئ جيبوتي والاجتماع مع السيد رئيس الهيئة والتعرف على مميزات وتكاليف الاستفادة من خدماتها، وكذا زيارة مقر فرع بنك مصر الذي سوف يتم افتتاحه في العاصمة جيبوتي قبل نهاية العام الجاري مع خط الطيران المصري المباشر بواقع ثلاث رحلات أسبوعية والذي سوف يتم تشغيله قبل نهاية شهر مارس الجاري مما سوف يسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين وفقاً لبيان وزارة الخارجية المصرية في هذا الشأن بجانب العديد من المشروعات وملفات التعاون المشترك بين البلدين.

والجدير بالذكر ان جيبوتي عضو في اتفاقية الكوميسا مما يتيح إعفاءات جمركية على الصادرات المصرية إليها ويمنحها ميزة سعرية امام المنافسين، بجانب قرب المسافة بين مصر وجيبوتي وامتلاك الاخيرة واحده من أهم الموانئ على خليج عدن ومضيق باب المندب الذى يعد المدخل الجنوبى للبحر الأحمر وقناة السويس، ويتراوح زمن الشحن من 5 إلى 14 يوم بين مصر وجيبوتي وفقاً للخط الملاحي المستخدم.