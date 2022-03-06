شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بأكثر من 1% بمستهل تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 11178 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1939 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 13630 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 4420 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 1890 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2885 نقطة.